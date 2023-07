Ecco il ‘Buon Vivere’ Festival, svelate date e tema: sarà ’La mi tèra’

Ci sono le date della prossima edizione del Festival del Buon Vivere: la kermesse quest’anno si svolgerà da giovedì 21 settembre e proseguirà fino a domenica 1 ottobre in vari luoghi della città e della Romagna. Il titolo sarà fortemente romagnolo: ‘La mi tèra – ecologia delle relazioni’: una scelta che vuole in qualche modo riecheggiare i motti che si sono succeduti nei periodi più duri dopo l’alluvione di maggio.

"Dopo la pandemia di cui portiamo ancora i segni, dopo l’anacronismo violento di una guerra vicina e la concomitante crisi economica fatta di rincari e d’inflazione - spiega l’organizzazione dando conto del tema scelto - si è aggiunto l’ennesimo evento catastrofico, una calamità devastante per portata ed estensione: un’alluvione, la variabile imprevista che ci ha sommersi. Improvvisamente, anche la parola resilienza risulta debole a fronte di ciò che la realtà, o forse sarebbe meglio dire un Pianeta stanco, sempre di più ci impone mettendoci di fronte a nuove macerie da sollevare. Da metà maggio la Romagna si trova a dover far fronte al peso del fango, alle perdite e ai danni di uno tsunami che ha coinvolto migliaia di persone".

Gli organizzatori proseguono: "’Romagna tin bota’ è diventato il mantra di questo pezzo di storia, le radici a cui aggrapparsi, lo dicono i nostri vecchi salutandosi nell’esortazione al non mollare mai. Un motto, che attraverso le migliaia di persone, uomini e donne di ogni età impegnati a liberare le città dal fango o, ancora, attivi in ogni azione necessaria per dare sostegno a una popolazione ferita, ci parla di solidarietà, di relazione e di mutuo soccorso richiamando al senso più profondo di relazione che connota il buon vivere. Il Festival del Buon Vivere è, da sempre, relazione e solidarietà. Per tener botta, per la ‘mi Tèra’, che è la nostra Terra: la Romagna, ma anche il nostro Paese e il Pianeta. Il Festival del Buon Vivere è educarci al rispetto per praticare sostenibilità. Un’ecologia delle relazioni dove ogni singola parte di ciò che siamo e dei luoghi che abitiamo è parte del tutto da rendere un per sempre".

Non è ancora noto il programma, che sarà presentato nelle prossime settimane, ma è stato lanciato un bando aperto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative inedite da svolgersi nel mese di settembre 2023 ed in particolare nelle giornate dal 21 settembre all’1 ottobre 2023. Per tutte le informazioni e scaricare il bando: terradelbuonvivere.itfestival-2023-bando