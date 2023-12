Ecco il calendario: un anno di solidarietà: "Così aiutiamo le persone che soffrono"

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle associazioni di volontariato protagoniste del calendario solidale in omaggio con l’edizione di domani del Resto del Carlino. L’iniziativa, proposta per il secondo anno, ha lo scopo di mantenere una ‘finestra aperta’ sulle realtà senza scopo di lucro che tutto l’anno si impegnano ad aiutare i più fragili e progettare attività e servizi per una città più inclusiva. Il sostegno degli sponsor ha permesso di realizzare il progetto e tra questi ci sono gli Amici dell’hospice, associazione che supporta le strutture di cure palliative di Forlimpopoli e di Dovadola.

Alvaro Agasisti, presidente degli "Amici dell’hospice", perché avete deciso di aderire all’iniziativa?

"Collaboriamo da tempo con il Resto del Carlino, dopo tanti anni l’associazione ha instaurato un bel rapporto anche con le persone che ci lavorano. Abbiamo accettato volentieri, perché riteniamo l’iniziativa importante per farci conoscere anche da un bacino nuovo di potenziali volontari o donatori".

Nel calendario l’associazione è associata al mese di novembre. Perché avete scelto questo mese?

"Ne abbiamo parlato in consiglio direttivo e abbiamo scelto novembre perché l’11 si celebra la Giornata nazionale delle cure palliative. Non solo, si festeggia anche San Martino, patrono di questo tipo di cure e santo simbolo di carità, che con il mantello offre riparo al sofferente".

Quando si parla di hospice nell’immaginario collettivo si pensa subito al fine vita. C’è solo questo?

"No, c’è molto altro. L’hospice è visto come l’ultima spiaggia, ma ci sono anche casi in cui i pazienti riescono a tornare a casa. Al di là dell’esito del ricovero, il valore più importante che si può trovare in hospice è la cura della relazione, la possibilità di avere un percorso che garantisce la dignità del paziente e un adeguato sostegno ai familiari". Ha parlato di relazione perché il legame che si instaura in hospice è diverso rispetto a quello che si trova nella tradizionale assistenza sanitaria?

"Nelle strutture di Forlimpopoli e Dovadola tutte le figure professionali, medici, infermieri, assistenti socio-sanitari, psicologi e fisioterapisti, hanno un ‘timbro’ vocato alla relazione frutto di formazioni specifiche, oltre che di empatia personale. Non è un ospedale, ma un ambiente familiare dove i pazienti sono presi per mano e accompagnati in questo cammino".

Quali sono le attività dell’associazione?

"Siamo nati per dare sostegno al reparto di cure palliative. Il nostro impegno si caratterizza nell’organizzazione di eventi di raccolta di fondi per poter pagare borse di studio o contratti a figure professionali specializzate come psicologi e fisioterapisti. Inoltre, abbiamo attivato all’interno del reparto anche progetti come la musicoterapia, il massaggio oncologico e la guida alla lettura".

È possibile fare volontariato all’hospice?

"Abbiamo una quindicina di volontari che ci aiutano nella logistica degli eventi e svolgono servizio di conforto e compagnia ai pazienti e ai familiari. Quest’ultima attività, in particolare, ha bisogno di una formazione specifica, perché bisogna saper fare del bene correttamente".

Valentina Paiano