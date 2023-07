Ecco il cartellone di luglio: si parte domani con ’Katastrofa’ e una cena a base di piada fritta

Dopo il premio alla carriera di ForliMusica a Rita Pavone, il calendario delle manifestazioni ‘Predappio vive l’estate’, organizzato dal Comune di Predappio, proseguirà domani sera alle 21 a San Savino, con il Katastrofa Show, spettacolo comico dedicato a grandi e piccini. Ma come anteprima della serata, già dalle 19.30 sarà possibile cenare a base della piada fritta preparata dal Gruppo Sportivo di San Savino.

Il calendario di luglio riprenderà la settimana successiva, con l’appuntamento di mercoledì 12 luglio, quando si terrà il torneo di marafone in piazza Garibaldi a Predappio, organizzato dall’associazione Albero Rosso, mentre giovedì 13, sempre in piazza Garibaldi salirà sul palco Roberta Cappelletti in concerto.

La terza settimana del mese si aprirà con la Cena in Bianco e l’intrattenimento di Dj Steve e Gaddo. A tutti i partecipanti si chiede di allestire il proprio tavolo e portare da mangiare. Il miglior allestimento riceverà un premio.

Venerdì 21 luglio nuovo appuntamento con l’osservazione astronomico: ci si inconcrerà alle 22 presso l’Osservatorio astronomico di Monte Maggiore, con replica il 29 luglio, sempre alle 22. Nel weekend tornerà invece la tradizionalistica manifestazione Mototagliatella, organizzata dal MotorClub di Predappio, sabato 22 dalle 11 e domenica 23 a partire dalle 9 di mattina.

L’ultima settimana del mese si aprirà con lo spettacolo di magia per grandi e piccini di Katastrofa Clown, presso l’area verde di Fiumana, previsto per le 21. Tra gli eventi da definire c’è ancora la Tagliatella bike, i cui dettagli verranno resi noti a breve.

Quinto Cappelli