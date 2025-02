Ecco il ’Comune digitale’: la rivoluzione dei dati

Nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stato presentato il progetto ‘Comune digitale’. Un programma che consentirà ai cittadini di scaricare certificati anagrafici da internet in maniera autonoma dal proprio tablet, pc o smartphone, senza doversi recare fisicamente negli uffici di viale Marconi 81. Magari comodamente seduti sul divano, dribblando code ed eventuali incomodi.

"Nella prima parte del mandato – ha spiegato il sindaco Francesco Billi –, abbiamo lavorato alla riorganizzazione dell’ente per garantire alla cittadinanza un percorso di miglioramento e sviluppo dell’accesso ai servizi. Tema che nei prossimi anni avrà un impatto considerevole nei rapporti fra la pubblica amministrazione e la popolazione". Due in particolare le finalità perseguite. In primis, accompagnare i cittadini nel processo di trasformazione digitale, per sfruttarne i vantaggi, senza lasciare indietro nessuno. Ovvero prendendo per mano gli anziani e quanti non hanno familiarità con i dispositivi informatici; a tal fine verranno organizzati incontri informativi periodici. A spiegare l’abc di questa rivoluzione Matteo Serra, responsabile dell’Area servizi al cittadino, assistenti sociali e area anziani. Chiunque è dotato di Spid (o carta d’identità elettronica o cns) potrà accedere al portale Anpr (www.anagrafenazionale.interno.it), ovvero la banca dati unica dei servizi demografici e digitali. Dalla propria area personale sarà possibile scaricare 15 diverse tipologie di certificati anagrafici (tra cui nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, contratto di convivenza) per sé o per un altro membro della famiglia.

Dal portale si potrà inoltre procedere all’autocertificazione, alla rettifica dei propri dati per la correzione di errori di digitazione o di errata trascrizione, al domicilio digitale e al cambio di residenza. Dopo aver visionato l’anteprima del documento, lo si potrà scaricare in formato pdf o ricevere via mail in maniera gratuita. Il secondo step del progetto riguarda la predisposizione di "uno sportello unico sempre più integrato per le esigenze di front office in ambito sociale e demografico – prosegue il sindaco –. Da trasferire nella nuova Casa di Comunità, non appena sarà pronta, e sul quale vogliamo essere pionieri". Infine due informazioni: dopo Pasqua l’ufficio anagrafe tornerà ad essere aperto il sabato mattina e presto sarà dotato di Pos.

Francesca Miccoli