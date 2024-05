Ecco il corso di cucina per formare gli adulti

E’ attivo dal 2003 e, nel corso di tutti questi anni, ha visto susseguirsi ai fornelli tante persone motivate dalla voglia di mettersi in gioco e dare na svolta alla propria vita. Il corso serale per adulti dell’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli si presenta, questa sera dalle 18 alle 21, ai futuri allievi. Il corso è strutturato in tre anni: nel primo anno è previsto il raggiungimento delle abilità e delle competenze del primo e del secondo anno del corso diurno ordinario, segue poi il secondo anno equivalente al terzo e al quarto anno del diurno e, infine, al termine del terzo anno si è ammessi all’esame di stato finale.

Benché il profilo professionale d’uscita resti quello di enogastronomia, al suo interno è comunque prevista la possibilità di acquisire competenze anche nell’ambito della sala e accoglienza e in più, vista la richiesta degli utenti e del mercato, è stata inserita anche una sezione sull’arte bianca e pasticceria.

"Tra gli ex corsisti – ricorda Mariella Pieri, dirigente scolastica – c’è chi ha aperto una propria scuola di cucina, chi è riuscito ad occupare incarichi in ristoranti stellati molto prestigiosi o chi ha esportato l’eccellenza della cucina italiana all’estero. Tanti sono stati in questi anni i talenti e i successi degli allievi artusiani riconosciuti sul territorio nazionale e non solo. I contest rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola pubblica e industria, in cui le aziende leader del settore mettono a disposizione le proprie esperienze, competenze e risorse per stimolare e incoraggiare gli allievi degli Istituti Professionali Alberghieri a diventare professionisti dell’ospitalità, attraverso corsi e stage formativi".

Questa sera la grande sala dei ricevimenti dell’istituto sarà sapientemente allestita per l’occasione, durante la quale a tutti i partecipanti verrà offerto un buffet di benvenuto con piccoli assaggi, appetitoso antipasto del percorso formativo che li attende.

Matteo Bondi