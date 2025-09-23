Ecco il Forum della sostenibilità a Santa Sofia

Dal 26 al 28 settembre Danta Sofia diventa il crocevia insieme a New York e a Guangzhou (Cina) di un evento diffuso e ibrido che vedrà la partecipazione di professionisti, studiosi e ricercatori di tutto il mondo: il Forum internazionale della sostenibilità delle istituzioni culturali. Il Forum è promosso dal Comune di Santa Sofia, Regione Emilia Romagna e Parco nazionale ed è organizzato dalla startup ’Institution’ fondata nel 2024 dal curatore d’arte contemporanea Fabio Cavallucci insieme a un team internazionale di giovani professionisti.

Saranno 8 i tavoli tematici e 3 le tracce di discussione su questioni chiave come memoria attiva, circolarità, collaborazione territoriale, human& more-than-human (più umano di un umano), ecosistemi economici, formazione e tecnologie digitali. La sindaca Ilaria Marianini e l’assessora alla cultura Chiara Bellini hanno ribadito l’importanza dell’evento "come momento di riflessione su nuovi modelli culturali ed artistici per aprire spazi di discussione collettiva".

"Vogliamo creare un nuovo modello di istituzione artistica di valenza internazionale – ha spiegato Cavallucci – e avvicinare i cittadini a una sostenibilità concreta attraverso il legame con il territorio e i produttori. Saranno 6 i tavoli di discussione a Santa Sofia, uno a New York con la Climate Week a Governors Island coordinato dal Museum of Food and Drink e a Guanzhou con l’Istituto di arte digitale e tecnologia dell’Accademia di Belle Arti. Tra i nomi di spicco troviamo: Timothy Morton, Jérôme Bel, Zigeng Wang, Malgorzata Ludwisiak, Alice Cappelli, Riccardo Varini, Edith Doron, Nicola Bianchi, Christina Zheng Yi, Nazli Parvizi, Valentina Avanzini. E naturalmente la coordinatrice del progetto Lucilla Grossi". La collaboratrice Lara Gaeta ha ricordato che "grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità del progetto per ridurre l’impatto ambientale. Molti interventi saranno on line per evitare viaggi aerei e spostamenti, mantenendo una dimensione conviviale e relazionale. Inoltre abbiamo scelto di compensare le emissioni di CO2 attraverso un programma di piantumazioni di alberi in collaborazione con la Fondazione AlberItalia".

Alla Stoppioni sarà allestita una mostra dedicata alle opere del Premio Campigna degli anni ‘70 quando per la prima volta gli artisti si confrontavano con l’ecologia. Tra i sostenitori: Fondazione Carisp di Forlì, Lam Fondazione per le arti contemporanee Cesena e Gestholding di Forlì, prima azienda italiana di trasporti a certificarsi ISO-14064, rendendo pubbliche le proprie emissioni e presieduta dal santasofiese Fabio Fabbri, oltre a BCC e Conad Santa Sofia. Diretta streaming You Tube: @institutionunderconstructi1252.

Oscar Bandini