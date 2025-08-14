"Ecco il futuro dei palazzetti dello sport"

Dopo oltre un mese di assoluto silenzio, si torna a parlare dei palazzetti dello sport di Forlimpopoli e della loro gestione: lo fa il vicesindaco e assessore allo sport, Enrico Monti, con una nota che sottolinea come siano in corso i "lavori manutentivi per andare ad adeguare gli spazi di ingresso per una biglietteria e per ampliare il numero delle sedute al Pala Giorgini".

La struttura è l’unica che potrà ospitare le gare della squadra di basket dei Baskèrs saliti in serie B interregionale dopo una stagione trionfante. "Una promozione che si porta dietro esigenze mutate sull’utilizzo degli spazi", spiega Monti. Lavori di poco conto che non dovrebbero compromettere l’inizio della stagione sportiva, ma neanche quella scolastica, visto che il Pala Giorgini è anche utilizzato la mattina per le attività della scuola media. Il Pala Vending (il nome originario della struttura) nacque proprio con lo scopo di essere anche la palestra delle medie.

"Le scuole potranno utilizzare entrambi i palazzetti – precisa il vicesindaco – sia il Giorgini che il Picci". Proprio al Pala Picci, per cui l’amministrazione comunale ha rinunciato a 1 milione 600 mila euro di finanziamento regionale per il suo adeguamento sismico ed efficientamento energetico, dovrebbero prendere il via alcuni lavori di sistemazione della copertura e rifacimento degli spogliatoi, ma questi non sembrano essere imminenti, anche se il vicesindaco assicura che "sono in corso le attività propedeutiche per il ripristino della copertura e per il rifacimento degli spogliatoi".

Il vero nodo resta – come lo era a marzo quando il presidente dei Baskèrs, Cristhofer Gardelli, chiese l’uso esclusivo del Pala Giorgini – la gestione delle due strutture che ospitano le attività delle giovanili sia del basket, con circa 150 bambini e ragazzi impegnati, sia della pallavolo, con circa 300 giovanissimi. Fino a quest’anno vi era un uso misto sia del Giorgini che del Picci. "In merito all’assegnazione degli spazi orari dei Palazzetti – dichiara Monti – l’obiettivo dell’amministrazione comunale è definire un percorso chiaro per cui è nostra intenzione predisporre una procedura pubblica di richiesta, alla luce di criteri di priorità che terranno conto delle necessità attuali e di quelle scolastiche".

A tal proposito è stata convocata per il prossimo 19 agosto una consulta sport nella quale verranno illustrati i criteri di priorità, mentre il giorno dopo la giunta dovrebbe licenziare il testo in modo che possa essere pubblicato il 21 agosto. "Un percorso che ci porterà ai primi di settembre – spiega il vicesindaco –. Non si tratta di un bando di gestione vero e proprio, ma non ci sono i tempi per poterlo predisporre. Questa soluzione sarà transitoria, mentre useremo il prossimo anno per preparare il bando definitivo per la gestione. Nelle linee guida che abbiamo preparato si va comunque nella direzione di avere due strutture separate anche nella gestione".

Matteo Bondi