Ecco il gioco dell’oca di Forlimpopoli

Tiro di dado: 5. Muovo la mia pedina, Gilda Musa, verso la casella della Scuola di Musica Popolare. E’ una di quelle speciali "La musica popolare unisce i popoli, vai alla casella 21". Che fortuna! Dalla 5 alla 21, arrivo alla casella del Didjin’Oz, il festival di musica e cultura australiana. Stiamo giocando al gioco dell’oca ‘Scopri Forlimpopoli’ appena presentato nella città artusiana.

Ottanta caselle in tutto per andare alla scoperta di luoghi, personaggi, eventi e associazioni di Forlimpopoli. Il gioco è impreziosito dalla grafica realizzata, sia nelle pedine, che nelle caselle, dall’estro di un altro forlimpopolese doc, Fabio ‘Pixel’ Colinelli, che con la sua arte fumettistica ha così realizzato i personaggi che i giocatori possono usare come pedine, sia le principali caselle speciali, quelle che danno o un vantaggio o uno svantaggio nel gioco. Così se la Scuola di Musica Popolare ti ha portato alla casella 21, il Passatore, casella 76, ti ferma per un turno, perché "Rimani anche tu vittima dell’assalto al teatro del Passatore".

Tutte le caselle sono dedicate a Forlimpopoli, di fianco alla classica spirale che porta al traguardo, c’è la legenda con i numeri e il titolo della casella stessa, per esempio: 39 la Loggia della Beccheria. Nel caso non si sapesse qualcosa della loggia o dei personaggi che si stanno usando, basta inquadrare il Qr Code che si trova nel tabellone e si viene catapultati in una pagina con tutte le spiegazioni. "Una pagina che sarà sempre aggiornata – spiega Pixel – in maniera che anche tra qualche anno, per esempio quando la loggia sarà stata restaurata e ci saranno all’interno altre cose, la casella sarà sempre attuale".

Il gioco è stato realizzato in carta, così come i personaggi che devono solo essere ritagliati e, piegando la base bianca, rimangono poi in piedi. "Una scelta che è stata fatta affinché il gioco costasse poco – spiega ancora Pixel –, con 4 euro lo si porta a casa. L’idea è che si diffonda il più possibile".

Colinelli ha messo la sua arte a servizio della città in maniera del tutto gratuita. "Va detto un grande grazie a Fabio – commentano la sindaca, Milena Garavini, e l’assessore alla cultura, Paolo Rambelli – perché ci ha messo veramente tanta passione, oltre alla sua grande maestria".

Il gioco ora verrà messo in vendita presso l’ufficio turistico in via Costa e la biglietteria del Museo Archeologico Tobia Aldini. La casella di arrivo è la rocca di Forlimpopoli. Gilda Musa è una scrittrice, nota per i suoi romanzi di fantascienza, morta nel 1999. La Scuola di Musica Popolare si occupa della promozione, appunto, della musica popolare.

Matteo Bondi