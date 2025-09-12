Ecco il gran finale di ‘Downton Abbey’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, oggi a partire dalle 17.30, si presenteranno alla cassa del Multisala Astoria con questa pagina. Arriva questa sera in sala ‘Downton Abbey 3 – Il gran finale’, dramma sentimentale diretto da Simon Curtis e capitolo conclusivo della saga iniziata con la serie tv degli anni Duemila. All’inizio degli anni Trenta, un periodo segnato da profondi cambiamenti sociali ed economici successivi alla Grande Depressione, le redini della storica tenuta familiare passano nelle mani di Lady Mary, ma all’improvviso l’intera casa si confronta con la minaccia del disonore sociale e della rovina finanziaria: Lady Mary, infatti, si ritrova al centro di uno scandalo pubblico a causa del suo divorzio. L’intera famiglia si riunisce per decidere il futuro della tenuta, divisa tra la difesa delle tradizioni e la necessità di abbracciare la modernità. L’arrivo dall’America dell’eccentrico zio Harold svelerà verità dimenticate e segreti a lungo sepolti.

È un nuovo arrivo anche l’anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il castello dell’infinito’, diretto da Haruo Sotozaki. Tanjiro Kamado si è unito a un’organizzazione dedita alla caccia dei demoni chiamata Demon Slayer Corps dopo che la sorella minore Nezuko è diventata una di questi mostri. Acquisendo sempre più forza e approfondendo i legami di amicizia con i suoi compagni, Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi commilitoni. Ma all’improvviso, con il capo della Demon Corps in pericolo, Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però precipitano in un luogo misterioso, la fortezza dei demoni: l’Infinity Castle. Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni si accende.

Arriva anche ‘Grand Prix’, film d’animazione per famiglie diretto da Waldemar Fast. Edda è una giovane topina con un grande sogno: diventare pilota di auto da corsa. Vive nel colorato e vivace luna park gestito dal padre, Erwin, che sta affrontando grandi difficoltà finanziarie e rischia di perdere tutto. Quando si avvicina il 50° anniversario del Gran Premio d’Europa, Edda vede un’opportunità unica per trasformare il suo sogno in realtà e salvare l’attività del padre e l’intera comunità del parco.

Rimane ‘Elisa’, dramma di Leonardo di Costanzo in cui Barbara Ronchi interpreta una giovane donna appena uscita dal carcere per l’omicidio e l’occultamento di cadavere della sorella, di cui però lei ha ricordi frammentati. Con l’aiuto di un criminologo, Elisa intraprende un doloroso percorso di introspezione accettando di partecipare a una delle sue ricerche.

Ancora in sala ‘Material love’, commedia con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Lucy per lavoro si occupa di cercare il giusto partner per facoltose persone singol, convinta che scegliere un compagno sia più un calcolo razionale che un atto autentico. Le sue convinzioni vanno in crisi quando finisce in un triangolo amoroso con una sua ex frequentazione, John, e un uomo ricco e affascinante, Harry. Rimane, infine, il film d’animazione ‘Troppo cattivi 2’, che riporta sul grande schermo un gruppo di affettuosi antieroi che cercano, appena usciti di prigione, di rientrare nella società civile, tra mille difficoltà e peripezie.