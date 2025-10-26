Ecco il meglio della musica contemporanea

Dal 30 ottobre al 2 novembre, la sala Sangiorgi della Fondazione Masini (corso Garibaldi 98) ospiterà la 10ª edizione del Forlì Open Music, il festival ideato da Area Sismica. "Fin dall’inizio – spiega il direttore artistico, Ariele Monti – il festival ha avuto una missione chiara: divulgare la musica del presente a più livelli, intrecciando classica, contemporanea, mainstream e jazz. Nelle scuole la musica contemporanea arriva di rado, e Forlì Open Music ha colmato questo vuoto con iniziative di altissimo livello". Il programma, fitto e articolato, si aprirà giovedì 30 alle 12 con la masterclass di Franco Masotti, musicologo, dal titolo ‘There’s Joy in Repetition. Corsi e ricorsi nel minimalismo musicale’, rivolta agli studenti del Liceo Artistico e Musicale e della Fondazione Masini. Dalle 14.30 sarà la volta del polistrumentista Marco Colonna, che terrà una sessione di lavoro con gli studenti (replicata il giorno successivo alle 9) per poi tornare la sera, alle 21, sul palco con il Masini Jazz Ensemble.

"La collaborazione tra Forlì Open Music e la Fondazione Masini – sottolinea Pierluigi Di Tella, pianista dell’Accademia Musicale Chigiana e direttore artistico della scuola forlivese – ha dato vita a numerose iniziative di grande valore. Un percorso che ha contribuito anche alla crescita degli studenti, offrendo loro occasioni di formazione con la musica del presente". Venerdì 31 alle 10 salirà sul palco l’esperta Maddalena Novati con la lezione ‘Dagli intonarumori di Luigi Russolo allo Studio di Fonologia Musicale della Rai’. Alle 11.30, Colonna dirigerà una improvvisazione guidata con gli studenti. Le prime due giornate del festival sono a ingresso gratuito. Sabato 1° novembre alle 11.30 si esibirà il quartetto di contrabbassi Ludus Gravis. Alle 12 sarà la volta di Beaks, progetto del sassofonista Edoardo Marraffa e dell’artista elettronica Daniela Cattivelli. Alle 18 toccherà al pianista Margaux Oswald, e alle 19 il trio Spazio sonorizzerà dal vivo il celebre film muto ’Nosferatu’. Domenica 2 si aprirà alle 11.30 con il Canto Trio, formato da Marco Colonna al clarinetto basso, Lucian Ban al pianoforte e Matt Maneri alla viola. Alle 12 toccherà al trio She’s Analog, e, alle 18, il vibrafonista Sergio Armaroli e il britannico David Toop, pioniere della musica sperimentale, presenteranno ‘And I Entered Into Sleep’. Chiuderà il festival, alle ore 19, l’ensemble Frelosa.

"L’Istituto Masini – conclude Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – è il custode della migliore tradizione musicale di Forlì, ma sa anche aprirsi con intelligenza ai nuovi generi, dimostrando capacità di fare rete. Il tutto con un taglio divulgativo che coinvolge la cittadinanza". I biglietti sono disponibili su www.oooh.events.

Valentina Paiano