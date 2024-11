"Ecco il mio album: questa è MonnaElisa"

MonnaElisa, nome d’arte di Elisa Malpezzi, nasce a Forlì nel 2003, con una passione per il rock e un’inclinazione a mescolare sonorità moderne con un pizzico di malinconia. La sua musica è influenzata dalle icone come i Cranberries, Miley Cyrus e il nostrano Motta. Nonostante la giovane età, ha già calcato palchi prestigiosi della scena musicale. Nel 2022, si è fatta notare ad Area Sanremo e l’anno successivo, ha collaborato con il producer Cristian Lapolla, che l’ha portata fino ad Amici 2023. Recentemente, ha conquistato la scena di X-Factor 2024, arrivando fino alla fase dei bootcamp nella squadra di Manuel Agnelli. Ora, a conclusione di questo percorso, esce il suo primo album ‘1721’, prodotto da Gianni Testa per Joseba Label.

MonnaElisa, ‘1721’ è un titolo intrigante. Perché ha scelto questo nome?

"Il titolo nasce per celebrare un periodo della mia vita: ‘Matteo’ è stato il primo brano che ho scritto, a 17 anni, mentre ‘Eli’ è l’ultimo, composto a 21. Ho raccolto alcune delle canzoni nate negli ultimi anni. Prima della pubblicazione ero entusiasta, ma non del tutto consapevole dell’impatto che avrebbe avuto il disco. Ora, vederlo su tutte le piattaforme è un’emozione indescrivibile. Questo album rappresenta il coronamento di un percorso, poter toccare con mano i frutti di questo impegno è semplicemente straordinario".

Cosa l’ha ispirata durante la scrittura dei suoi brani?

"In generale le emozioni le vivo in maniera molto intensa e questo si riflette nelle mie canzoni. Ad esempio, ‘Matteo’ è una canzone giocosa quasi bambinesca mentre ‘Eli’ è un brano che ho scritto immaginando me stessa da piccola. È una sorta di ricongiunzione tra la persona che ero con quella che sono oggi. ‘Fiordalisi’ è stata scritta in macchina, nel cuore della notte, mentre ‘Bordeline’ è nata una mattina appena sveglia, quando l’ho intonata tramite audio vocale a un amico. I pezzi che ho scritto sono abbastanza diversi tra loro, ma li considero tutti parte di un viaggio".

C’è una canzone del disco che le suscita più emozioni di altre?

"Sento un legame profondo con ‘Canzoni funerale’, che è nata dopo una delusione d’amore. Anche ‘La prima volta’ è un pezzo importante per me: è stata la prima canzone che ho cantato in un palazzetto, accolta dall’affetto dei forlivesi durante una partita della nostra squadra di pallacanestro. In quel momento, ho sentito che la città aveva davvero voglia di ascoltarmi e supportarmi. È stata anche l’occasione per incontrare l’assessora alle politiche giovanili, Paola Casara, con la quale poi è nata una stratta collaborazione che dura nel tempo".

Come ha trasformato l’esperienza dolceamara di X-Factor in una motivazione per andare avanti?

"Ho pianto per un’ora dopo essere stata eliminata, pensando che sarebbe stato meglio per me farmi conoscere di più. Però, fin da subito, ho ricevuto l’affetto di tantissime persone attraverso i miei canali social. Ancora adesso in molti mi scrivono e chiedono di fare concerti nelle loro città. Questo mi ha dato la carica di continuare il mio percorso".

Ha in programma un tour per promuovere il disco?

"Mi sto preparando con la band per portare l’album dal vivo. Stiamo lavorando sodo, presto usciremo con le date dei concerti".