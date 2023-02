"Ecco il mio film sul dialetto locale"

La modiglianese Alberta Tedioli che si definisce narratrice di storie scritte, ha la passione di diffondere il dialetto e lo fa da anni con corsi alle scuole, commedie da lei scritte e rappresentate, pubblicando libri sull’argomento; per questa sua attività divulgativa è entrata a far parte del ‘Comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti’, dell’assessorato regionale alla cultura. Un’altra tappa di questo suo viaggio nel ‘sistema linguistico di ambito geografico limitato’, secondo la definizione del dialetto, sarà oggi al ‘Teatro dei Sozofili’ di Modigliana quando, alle 20,30, presenterà in anteprima il suo film di due ore ‘dai vindò ai vindò i racconti ed Mugiâna’.

Tedioli, perché la necessità di un lungometraggio?

"Da diverso tempo coltivavo l’idea di registrare il dialetto modiglianese parlato, per conservarne accenti particolari e sfumature. Il dialetto, nato come lingua parlata, non potrà mai rendere una versione fedele attraverso lo scritto e la lettura, è necessario registrarlo per lasciarne una testimonianza attendibile".

Per lei era diventato un pensiero fisso quello di registrare le storie che aveva ascoltato raccontate da persone molto anziane del paese. Ma era necessario trovare un’associazione in grado di sostenere il progetto.

"Esatto, mi sono rivolta alla locale e antica Accademia degli Incamminati che ha accolto la richiesta, trovandola molto interessante e utile per recuperare il dialetto modiglianese. Dopo pochi mesi il progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Quindi sono iniziate le riprese con l’operatore Costantino Maiani e il fonico Danilo Fabbri".

Chi sono gli intervistati?

"Sono persone nate negli anni 20, 30 e 40 e il titolo testimonia cent’anni di eventi per la maggior parte drammatici ma proprio per questo da raccontare".

Alla fine cosa ne viene fuori?

"Il lavoro dei bambini, la dittatura fascista, la miseria, la fame, la guerra, ma anche l’entusiasmo, la voglia di rinascere, ne viene fuori una Modigliana che andava in massa a teatro, una Modigliana importante che faceva concorrenza a Lugo per il mercato dei buoi. Vengono fuori la disoccupazione, gli operai, le ‘ovre’, persone in piazza all’alba per essere scelte per andare a svolgere lavori, prevalentemente nelle campagne della Bassa, e si racconta dell’arrivo di Mussolini a Modigliana e i suoi curiosi commenti davanti al monumento del prete risorgimentale Don Giovanni Verità".

Nel film sono intervistati: Renato Benericetti, Iside Laghi, Giovanni Ortolani detto ‘Gianetto’, Riccardo Ceroni detto ‘Scherpa’. Sono previsti gli interventi della regista Tedioli, del cameraman Maiani, del sindaco Jader Dardi, di Alessandro Neri della compagnia ‘Cui de Funtanò’. Ingresso libero fino a esaurimento posti e replica il 14 marzo.

Giancarlo Aulizio