"Ecco il mio Frankenstein. Così racconto Shelley"

Oggi alle 20.30 arriva al Teatro Testori un nuovo riadattamento della celebre opera di Mary Shelley ‘Frankenstein’, pensato per un pubblico di sole cento persone per poter fruire delle sue innovative tecnologie.

Ivonne Capece, regista della compagnia teatrale bolognese (S)blocco5, come si è sviluppata la genesi di questo riadattamento?

"‘Frankenstein’ rientra nel progetto europeo PlayOn, di cui fa parte il centro di produzione teatrale Elsinor, e che unisce importanti teatri e compagnie internazionali attorno alla sperimentazione di nuove tecnologie per la scena. Giuditta Mingucci, direttrice del Testori e coordinatrice del progetto, mi ha chiesto di lavorare sul tema dell’utopia, e abbiamo scelto di approfondire la metafora del primo libro fantascientifico della storia letteraria, che è appunto l’opera di Mary Shelley".

Perché riadattare per il teatro un’opera così conosciuta al pubblico?

"‘Frankenstein’ è un romanzo complesso e quasi anti-teatrale, con ambientazioni e personaggi difficilmente rappresentabili sulla scena. È quindi una sfida che contraddistingue il mio percorso artistico: confrontarmi con testi non teatrali e con complessità di rappresentazione. In più, è un testo solo apparentemente conosciuto: tutti hanno in mente la metafora dell’uomo che sfida le leggi della natura e della religione creando un essere disumano e sofferente, icona di grandi film come ‘Blade Runner’. Ma pochissimi hanno letto il romanzo. Volevo lavorare su una storia talmente geniale da essere diventata più famosa del libro che la racconta e della sua stessa autrice".

Ha già sperimentato modalità originali di usare la tecnologia sul palco e come strumento di fruizione della performance stessa. Come è stato il suo approccio in questo caso?

"Questo è il primo progetto di grande complessità tecnologica che affronto, e la novità è la Dummy head, un microfono a forma di testa umana che riproduce il suono a 360° simulando la percezione del cranio umano, con effetti di realismo che danno la sensazione di avere attorno oggetti o persone che in realtà non esistono. Il suo uso è tecnico, ma anche estetico e simbolico, e rimanda alla Creatura, perché alla fine è lo spettacolo stesso ad essere una specie di Frankenstein, un esperimento creativo e tecnologico insieme".

Come è nata l’idea di sviluppare un racconto che tiene insieme sia l’opera originale sia la biografia della sua autrice?

"Leggendo la biografia di Mary mi sono accorta che lei aveva nei confronti del suo romanzo lo stesso rinnegamento che il dottore ha verso la sua Creatura, come se il libro fosse una sorta di ‘autobiografia’ nascosta. Ad esempio, Shelley perse diversi figli per una negligenza determinata dal suo stile di vita sentimentale e intellettuale: e i bambini che nel romanzo la Creatura uccide per vendetta hanno i nomi dei suoi figli. La Creatura – cioè il libro, l’attività letteraria, ma soprattutto la parte di sé che non coincide con ciò che le convenzioni sociali si aspettano da lei – divora letteralmente i suoi figli".

Come verranno gestiti i due fili del racconto?

"Questo collegamento tra il romanzo e la biografia è talmente forte che non ci si rende conto della differenza: si ha la sensazione di seguire la vita di Mary, ma in realtà il testo è quasi interamente costituito dal contenuto originale del libro. Mary svolge un’impietosa indagine su stessa, assassina involontaria dei suoi figli, e sulla madre che involontariamente ha ucciso - perché morta nel darle la luce. È il Creatore e la Creatura insieme, e anche le loro vittime; ed è l’Esploratore che nel romanzo narra la vicenda a sua sorella lontana".