"Ecco il ’mio’ Manzoni fuori dagli schemi"

È appena uscito per Einaudi, ‘Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni’ dell’autrice forlivese Eleonora Mazzoni e quella che si terrà in città, nella biblioteca del liceo classico Morgagni, domani alle 17.30 sarà la prima presentazione ufficiale in assoluto.

Eleonora Mazzoni, presenterà per la prima volta il nuovo libro nella sua città d’origine, in quella che fu la sua scuola. E’ tra quelle mura che ha imparato ad amare Manzoni?

"No, lì l’ho ri-amato. Il colpo di fulmine è avvenuto prima, quando avevo poco più di undici anni e, in un pomeriggio di noia, presi in mano per caso una copia de ‘I promessi sposi’ di mio padre. Lo lessi e me ne innamorai immediatamente".

È stata questa la molla che, anni dopo, l’ha spinta a scrivere una biografia di Manzoni?

"Sì. Dopo aver letto i Promessi sposi ho cominciato a interessarmi dell’autore e pian piano è maturata l’idea del libro. Per scriverlo ho letto tutte le sue 1.800 lettere, ma anche quelle della madre Giulia Beccaria, della moglie Enrichetta, dei suoi amici… Sono testimonianze che ti consentono di seguirne la vita quasi passo a passo".

Che Manzoni le hanno rivelato?

"Un uomo diverso da quello ingessato e perennemente vecchio che ti insegnano a scuola. Sin da giovane è stato un ribelle: giocava d’azzardo, scriveva ‘papa’, ‘imperatore’ e ‘re’ sfrontatamente con la minuscola, si professava ateo… Crescendo non è troppo cambiato: è stato un patriota e ha guidato i moti risorgimentali da dietro le quinte e non ha mai perso lo sguardo coraggioso, critico e fortemente ironico che è ben visibile anche leggendo ‘I promessi sposi’".

Ma non si è mai esposto del tutto nelle vicende politiche del Paese.

"Anche questo è un lato del suo carattere che porto in luce nel romanzo: Manzoni ha diversi aspetti: da una parte è all’avanguardia e trasgressivo, dall’altro era incapace di far parte di un gruppo, di stare immerso nella folla. Aveva delle nevrosi che sono diventate ancora più evidenti dopo la conversione, ma nonostante questo ha fatto una cosa molto coraggiosa per gli anni repressivi in cui viveva: ha scritto, nonostante la censura e nonostante le sue parole l’abbiano più volte messo in pericolo".

Nelle sue pagine lei parla anche della conversione di Manzoni?

"Sì. Anche per quanto riguarda questo dato, nel romanzo ho cura di mostrare come non sia mai diventato un bigotto, bensì sia rimasto sempre una persona inquieta, in cerca di risposte".

Lei definisce la sua opera un romanzo, nonostante sia, di fatto, una biografia. Perché?

"Proprio come ci insegna Manzoni, anche in questo caso ho trovato che la soluzione migliore per far emergere al meglio certi passaggi della sua vita e per colmare alcune lacune ci fosse bisogno di unire storia e immaginazione. Quello che ho fatto, scrivendo, è stato mettermi in ascolto delle parole dell’autore ridando vita a un romanzo senza tempo che, a forza di aggiungere sovrastrutture, abbiamo spesso rischiato di ridurre a un cadavere".

La vicenda della vita di Manzoni, quindi, si intreccia a quella dei personaggi della sua opera più celebre?

"Manzoni, in fondo, è un po’ in tutti i suoi personaggi. Per questo nel mio libro, che racconta dalla nascita dell’autore fino ad arrivare all’uscita del suo capolavoro, mi focalizzo sui suoi protagonisti affinché, uno dopo l’altro – da Renzo e Lucia alla monaca di Monza, fino ad arrivare a Fra Cristoforo e don Abbondio – ci raccontino la storia di colui che ha dato loro vita".

Sofia Nardi