Ecco il museo delle ferrovie: "Qui rivivono i treni di una volta"

Esiste un luogo che conserva la storia della ferrovia in Romagna e che consente un viaggio affascinante alla scoperta di oggetti e cimeli del passato. Creato nell’ex magazzino merci ‘grande velocità’ della stazione di Forlì, è un vero e proprio museo delle ferrovie. "È normalmente chiuso – spiega il presidente Elio Leoni – ma sono possibili aperture straordinarie, in particolare modo per le scuole. Occorre scrivere una mail visite@amicideltrenoforli.it". L’ultima occasione per visitarlo è stata il 3 ottobre, giornata della festa del ferroviere (in quella data, nel 1839, si svolse il primo viaggio in treno in Italia), alla presenza di Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì.

Con una superficie espositiva di mille metri quadrati e circa 500 pezzi, l’edificio conserva anche oltre 2mila volumi e 5mila riviste, espone plastici funzionanti e diorami, riproduzioni in scala ridotta di scenografie spettacolari e una vettura Corbellini, quattro vagoni e due bagagliai. Fra i pezzi di interesse storico è presente una raccolta di apparecchi telefonici, che consente di ripercorrere l’evoluzione del loro utilizzo, con la classica cornetta nera e un quadro elettrico di marmo per il controllo delle lampade di due segnali ferroviari, prodotto dalle Officine elettromeccaniche ‘P. Guerra’ di Milano.

I materiali provengono da alcuni dei 47 impianti ferroviari romagnoli, con qualche donazione giunta dall’estero che ha impreziosito lo spazio forlivese. Destano curiosità anche due coppie di apparecchi che consentono di regolare la circolazione dei treni fra due stazioni in condizioni di sicurezza: sono collegati e funzionanti come un tempo.

"L’obiettivo – afferma Elio Leoni – è quello di riportare a nuova vita i pezzi conservati e di far conoscere un museo che racconta una storia di fatica e di lavoro. I visitatori possono così vivere un’esperienza diversa, ascoltando il tintinnio di campanelle e osservando l’accendersi e spegnersi di luci e segnali".

Gianni Bonali