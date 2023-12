Ecco il nuovo singolo di Libero

Torna online il cantautore forlivese Edoardo Di Tondo in arte Libero, appena 18enne. "Mi sono fermato un po’ per pensare - racconta - , perché non trovavo più me stesso. Ho scritto moltissimo, in questo periodo: ho scritto in camera mia, in viaggio, al lavoro... ovunque". Un intenso lavoro di scrittura che ha portato alla composizione di più di 15 tracce pronte da presentare il prossimo anno. Nel frattempo è già pronta un’anteprima: è uscito nei giorni scorsi il nuovo singolo intitolato ‘Quando sei arrivata". "Parla della mia ultima storia d’amore, ed è la prima volta che rendo pubblica una storia tanto intima. Vorrei lanciare a tutti il messaggio di credere nell’amore, ma non in quello tossico che ritrovo in tante relazioni di oggi". Libero è presente con più di 20 brani sulle piattaforme streaming.