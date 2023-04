Ecco il surreale ’Beau ha paura’ con Phoenix

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. I film cominceranno dalle 20.30. In cartellone arriva Beau ha paura di Ari Aster. Il film è ambientato in un presente alterativo ed è il ritratto pluridecennale di Beau (Joaquin Phoenix), un uomo molto ansioso, che ha un tormentato rapporto con sua madre, una donna autoritaria. Beau non ha mai conosciuto il padre ed è cresciuto sentendone la mancanza. Quando l’uomo scopre che sua madre è morta, intraprende un viaggio verso casa, durante il quale dovrà affrontare varie e assurde minacce soprannaturali. In cartellone ci sarà anche Passeggeri della notte di Mikhaël Hers. Il film è ambientato a Parigi negli anni ‘80 e racconta la storia di Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), lasciata di recente dal marito, si ritrova da sola a occuparsi dei suoi due figli adolescenti, Matthias e Judith (Quito Rayon Richter e Megan Northam). La donna riesce a trovare lavoro in un programma radiofonico notturno. Qui incontra Talulah (Noée Abita), una giovane molto pigra che Elisabeth decide di prendere sotto la sua ala protettrice. È così che grazie a lei, Talulah scopre com’è vivere in una famiglia e con Matthias vive la dolcezza del primo amore. Mentre Elisabeth cerca di trovare il suo percorso per realizzarsi, intorno a lei le persone vivono la loro esistenza tanto da portarla a chiedersi se la vita della sua famiglia sia ricominciata finalmente a scorrere come prima dell’addio di suo marito.

E’ una novità anche Suzume, film di animazione diretto da Makoto Shinkai. L’anime racconta la la storia di una ragazza di 17 anni di nome Suzume, che vive in una paesino nella regione di Kyushu, nel sud del Giappone. Un giorno la giovane si imbatte casualmente in un misterioso ragazzo, Sota, che cerca una porta. Incuriosita dalla domanda e attirata dal fatto che gli ricorda qualcuno che conosce, Suzume lo segue fino ad arrivare a un edificio fatiscente tra le montagne dove varca un misterioso portale. È così che Suzume si ritrova risucchiata all’interno...

Rimane in programmazione Scordato, film diretto da Rocco Papaleo, racconta la storia di Orlando (Rocco Papaleo), un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura emotiva. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Questa particolare richiesta porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture.