Ecco la ’Grande Musica’: due maestri per 6 concerti

I due celebri maestri Paolo Olmi e Massimo Mercelli hanno presentato ‘Forlì Grande Musica’, il ricco programma di concerti che si terranno a Forlì da domani al 16 aprile 2023. La stagione musicale, organizzata da Emilia Romagna Festival e da Young Musicians European Orchestra, in collaborazione col Comune di Forlì e sostenuta dal Lions Club Forlì Valle del Bidente, comprende sei concerti distribuiti in varie sedi della città.

La prima sezione ha in programma tre concerti della serie ‘Genio e Gioventù’, il primo dei quali avrà luogo domani, alle 11, nella sala Sangiorgi con l’esibizione del soprano Elena Salvatori, accompagnata al pianoforte da Marco Santià, che eseguiranno brani di Tosti, Frontini, Donizetti, Mascagni, Puccini e Lehar. Il successivo appuntamento si terrà il 2 aprile con i solisti della Young Musicians European Orchestra che eseguiranno l’Ottetto di Mendelssohn, Poi il 16 aprile la violoncellista Giada Moretti e il pianista forlivese Filippo Castelluzzo eseguiranno musiche di Haydn e Beethoven. Altri due concerti, ad ingresso libero, si terranno nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Ravaldino, ore 21, col seguente programma: il 28 marzo il concerto sarà dedicato all’organo, strumento che richiede grande preparazione tecnica. Protagonista all’organo sarà Fabio Ciofini che presenterà partiture del primo ‘700 e altre del tardo ‘800. Il 14 aprile il duo Roberto Rigo (tromba) e Stefania Mettadelli (organo), musicisti di grande esperienza eseguiranno brani di Alessandro Scarlatti, Domenico Cimarosa a cui si aggiungeranno brani di Ferdinando Bertoni e di padre Davide da Bergamo. Completa il programma il tradizionale Concerto di Pasqua, che avrà luogo il 31 marzo, ore 21, nella Chiesa di San Mercuriale con lo ‘Stabat Mater’ di Gioacchino Rossini che sarà eseguito da 150 musicisti diretti da Paolo Olmi. In questo straordinario concerto saranno impegnati: la Young Musicians European Orchestra, il coro della Cattedrale di Siena, Il Bach -Chor di Monaco. "Sarà una delle serate più famose di sempre – ha aggiunto Paolo Olmi – con la presenza dei solisti : Irina Lungu (soprano), Marianna Pizzolato (mezzosoprano), Dave Monaco (tenore), Mirko Palazzi (basso). Hanno collaborato alla riuscita dell’evento, oltre Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, l’Accademia Chigiana di Siena, il Comitato Nazionale italiano Musica, la Cooperativa Emilia – Romagna concerti e il Comune di Ravenna". Biglietti: per i tre concerti in Sala Sangiorgi: 1 euro ciascuno; per i due concerti nella Chiesa di Sant’Antonio Abate: ingresso libero; per il concerto di Pasqua: intero 20 euro, ridotto 12 euro, per la navata laterale 5 euro e fino a 10 anni 1 euro. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Vivaticket e presso il Teatro Diego Fabbri e, la sera dello spettacolo, dalle ore 20 presso la sede del concerto.

Rosanna Ricci