"Ecco la mia tesi sui paesi come Portico"

’La fusione di comuni come misura di contrasto allo spopolamento’ è il titolo della tesi, con la quale si è laureato in giurisprudenza il 15 febbraio scorso a Bologna Francesco Rabiti, 24 anni, di Portico, con la professoressa Claudia Tubertini. Rabiti è appassionato da anni di politica, tanto che aveva appena compiuto i 18 anni, quando divenne segretario comunale del Pd di Portico e San Benedetto, candidandosi poi nel 2019 nella lista civica di centrosinistra ed eletto a consigliere comunale di minoranza, uscendo a circa metà mandato dal Pd per aderire a Italia Viva di Renzi, cui attualmente non è più iscritto, ma restando fino a giugno prossimo in consiglio comunale.

Rabiti, perché ha scelto come testi di laurea lo spopolamento?

"E’ uno dei problemi più urgenti e sentiti negli oltre 5mila fra gli 8mila comuni italiani, fra cui anche il mio, cioè Portico e San Benedetto. Quindi volevo cercare di capirne di più e quali potrebbero essere i rimedi".

La fusione dei piccoli comuni potrebbe essere un rimedio?

"La tesi è divisa in due parti: tecnica e sperimentale e affrontano proprio questo tema".

In che modo?

"In particolare in quella tecnica che tratta dell’analisi della fusione dei comuni, che inizia con la legge 142 del 1990, per proseguire con le ultime riforme importanti della cosiddetta legge Del Rio 56 del 2014, con benefici e aspetti negativi".

I benefici?

"Incentivi economici per 15 anni, che sono attualmente il 60% dei trasferimenti erariali previsti per i comuni coinvolti nella fusione nell’anno 2010, più altri fondi regionali. Il secondo beneficio è la riduzione dei costi di gestione sia per gli amministratori sia per gli uffici. Inoltre, si può assumere dipendenti senza vincoli. Infine, un comune più grande ha maggior peso politico di tre comuni piccoli".

Gli aspetti negativi o i freni dell’unificazione?

"Il campanilismo e la paura di perdere la propria identità, nonché i tempi lunghi per il passaggio all’unificazione, in media 4 anni e mezzo".

Passando alla parte pratica, quali Comuni sono oggetto di studio?

"I comuni di Sorbolo e Mezzani, in provincia di Parma, dal 2019 unico comune di Sorbolo Mezzani. Ho preso questo territorio, perché con caratteristiche simili a Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto insieme".

In questi ultimi cinque anni si sono già notati segnali di inversione a Sorbolo Mezzani?

"Dal 2019 al 2024 (inizio febbraio) la popolazione, che negli ultimi anni era in calo, è passata da 12.600 a 13.000".

Le cause?

"I maggiori investimenti in servizi e infrastrutture. Ne è esempio il nuovo campus scolastico, formato da scuola, doposcuola e attività sportive nella stessa struttura, permettendo ai ragazzi di trascorrere qui gran parte della loro formazione socializzazione, agevolando le famiglie. Le infrastrutture stradali hanno permesso più facili collegamenti a Parma, distanza simile da Forlì per Dovadola, Rocca e Portico".

Sta dicendo che il modello del campione Sorbolo Mezzani sarebbe esportabile in altri territori simili, fra cui Dovadola, Rocca e Portico?

"Mi piacerebbe che il mio studio non restasse solo nella biblioteca dell’università, per diventare uno stimolo almeno per parlarne e discutere. Io e il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, saremmo disponibili ad incontrare gli amministratori e la popolazione della media e alta valle del Montone, perché sono convinto che i risultati ottenuti nel parmense, fra cui l’inversione dello spopolamento, si potrebbero ripetere anche da noi".