Ecco la mostra in ricordo di Nadiani. L’arte di ‘Ettorino’ al San Sebastiano

Forlì vedeva nascere 120 anni fa quello che sarebbe stato uno dei suoi figli più talentuosi e amati, scomparso poi 20 anni fa poche settimane prima di compiere 100 anni. Si tratta di Ettore Nadiani, diventato celebre per le sue caricature, le illustrazioni essenziali e poetiche e anche per i dipinti. Per celebrare questo doppio anniversario, il Circolo Filaterlico Numismatico, in collaborazione con numerose realtà forlivesi e col patrocinio del Comune, organizza la mostra ‘Ettore Nadiani: vent’anni dopo’, allestita negli spazi del San Sebastiano e visitabile da sabato alle 11, quando è prevista l’inaugurazione, fino al 2 marzo. In mostra si troveranno oltre 500 caricature e altre opere dell’artista, prestate in parte dalla sua famiglia e in parte da Maurizio Zattoni, membro del circolo filatelico e grande collezionista delle opere di ‘Ettorino’.

"Nel corso della sua vita – spiega Ugo Berti, presidente del circolo – ha realizzato per noi tante cartoline e lo ha fatto gratuitamente. Lo stesso ha fatto anche per tante altre realtà locali, con grande generosità e disponibilità che ha sempre mantenuto nonostante il suo grande successo in tutta Italia e non solo. Perciò ci è sembrato bello organizzare un evento che lo celebrasse al meglio". Concorda il vicesindaco e assessore Vincenzo Bongiorno: "Siamo molto grati ai promotori di questo evento nel nome di un artista importante, così tanto legato alla sua città. Penso che questa sia la dinamica giusta per fare cultura: il Comune è pronto a mettersi al servizio delle iniziative spontanee delle tante realtà attive a Forlì".

Domani, vigilia dell’inaugurazione della mostra, è previsto un altro evento: alle 17 nella sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, in via Maroncelli, si svolgerà un incontro dal titolo ‘Ettore Nadiani (1905-2005), Elio Santarelli (1927-2005): insieme per la storia’ (Santarelli fu un noto studioso e cultore della storia locale). Interverranno: Antonella Greggi (presidente Associazione Mazziniana Italianasez. Giordano Bruno), Tonino Spazzoli (presidente Associazione culturale ‘Tonino e Arturo Spazzoli’), Mario Proli (storico e giornalista), Gabriele Zelli (presidente del Comitato Pro Forlì Storico-Artistica e dell’associazione ‘E’ Racoz’).

"Ettore Nadiani – dice Zelli – dimostrò molto presto le sue abilità che sviluppò fino a diventare celebre a livello nazionale per le sue caricature che uscirono sulle più importanti riviste, ma è sbagliato confinarlo nella sfera solo del disegno perché va riscoperto come artista di più ampie capacità creative e dotato di un non comune senso del colore. Ha realizzato 55 copertine della rivista La Pié e ha dipinto numerosi quadri ad olio. Per questo è molto altro è importante celebrare un talento così ricco e sfaccettato".

La mostra sarà aperta ogni giorno orario 10-12, 16-18.30. Ingresso libero (nfo: 335.57243824).

Sofia Nardi