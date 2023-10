Ecco la musica che racconta pace e giustizia

È arrivata alla sua ottava edizione ‘Musica delle passioni’ che avrà come titolo ‘Pace. Passione della giustizia’. La rassegna, promossa da 50&Più della Provincia di Forlì-Cesena, presieduta da Roberto Vignatelli, vede come direttori artistici Andrea Panzavolta, Filippo Pantieri e Stefania Navacchia.

Si inizia oggi alle 16.30 nella sala dell’Incontro di Palazzo Romagnoli con ‘Iliade. Nelle tenebre del mondo la sola pace è la bellezza’. Attraverso i versi omerici sulla guerra di Troia Panzavolta condurrà il pubblico nel labirinto dei rapporti antitetici tra bellezza, mito e poesia da un lato e guerra dall’altro. La soprano Marina Maroncelli e il violista Thomas Cavuoto proporranno musiche di Loto Mauro Allegri, Max Reger, Händel e Bach.

‘Erasmo da Rotterdam. La guerra piace a chi non la conosce’ è il titolo del secondo appuntamento sabato 28 ottobre a Longiano, presso la sala dell’Arengo del Castello Malatestiano (ore 21). Il commento di Panzavolta ruoterà attorno al ruolo che il dialogo ha avuto nel pensiero di Erasmo. La parte musicale vedrà impegnati l’Ensemble Sezione Aurea e Luca Giardini nel ruolo di concertatore. Pantieri suonerà la copia di un pianoforte storico: si ascolteranno musiche di Mozart, Mattia Vento e Antonio Salieri. Per gli ultimi due eventi si tornerà a Forlì a Palazzo Romagnoli.

Tema di sabato 4 novembre alle 16.30 sarà ‘La Rosa Bianca. 1943-2023 Coscienza, verità, pace’. Attraverso le parole di Panzavolta, la rassegna vuole ricordare gli 80 anni dalla condanna a morte degli studenti Hans Sholl, sua sorella Sophie, Willi Graf, Alexander Schmorell e Christoph Probst. I ragazzi della Rosa bianca integrarono le loro differenze nella comune passione civile, nata dall’amore per la Germania, per la sua cultura, per il suo umanesimo, che essi vedevano calpestati dal nazionalsocialismo.

Anche per questo si è scelto di eseguire un caposaldo della musica tedesca come la Matthäus Passion BWV 244 di Bach: alcune pagine di questa grande partitura saranno affidate al soprano Elena Mascii, al mezzosoprano Sara Piciucchi, al Coro della Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino diretto da Marta Boscherini, e al clavicembalista Alessandro Vigilante.

Ottant’anni sono passati anche dalla morte di Simone Weil. Musica delle Passioni le vuole rendere omaggio nell’ultimo dei suoi incontri sabato 11 novembre alle 16.30 intitolato ‘Simone Weil. 1943-2023 Giustizia e attesa della pace’. Il commento di Ilario Belloni e di Tommaso Greco, dell’Università di Pisa, evidenzierà come la filosofa francese abbia ragionato sul modo in cui la mancanza di significato delle parole negli anni ’30 del Novecento stesse portando non solo la guerra ma anche una profonda crisi dell’occidente.

La parte musicale non poteva non essere incentrata sulla musica francese con pagine di Gabriel Fauré e Camille Saint-Saëns, che verranno interpretate dal soprano Claudia Carletti, da Diego Pesaresi al violoncello e da Nicoletta Latini al fortepiano.

Sofia Nardi