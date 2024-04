Ecco ’La nostra città’: Montalti, corsa ufficiale

Adesso c’è l’ufficialità, con una nota stampa la lista civica che correrà per le prossime elezioni amministrative di Forlimpopoli ha reso noto che il candidato sindaco è Raffaele Montalti, come già annunciato dal Carlino la scorsa settimana. Sciolte così le riserve su colui che cercherà di contendere la poltrona da primo cittadino a Milena Garavini, sostenuta dalla compagine di centrosinistra, la lista civica ha reso noto anche il nome con cui si presenterà alle urne: La Nostra Città.

Montalti, forlivese, è dipendente comunale artusiano e si è già posto in aspettativa. "Ci piace sottolineare che a Forlimpopoli, per la prima volta – afferma nella nota uno dei promotori della lista, l’ex assessore all’ambiente della prima giunta di Paolo Zoffoli, Stefano Raggi –, sarà presente una vera lista civica, nata e cresciuta con il contributo di persone provenienti da esperienze diverse e pronta a coniugare variegate sensibilità".

La lista civica nasce dall’esperienza di Officina Politica i cui promotori erano, appunto, Raggi, che in quella giunta era in quota Verdi, e Gianluca Zanoni, che negli stessi anni era il candidato sindaco, poi capogruppo di opposizione, per la Lega Nord. La lista civica avrà presto una propria sede in piazza Pompilio.

ma.bo.