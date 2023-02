Ecco la più votata dai lettori "Il mio segreto: colazioni e sorrisi"

Michela Bertaccini, barista della pasticceria Amadori di viale dell’Appennino, a suo nome sono arrivati oltre 3.000 tagliandi. Se lo aspettava?

"Avevo visto il coinvolgimento dei clienti che mi aveva piacevolmente stupita, ma non credevo proprio di arrivare prima, anche perché faccio questo lavoro da poco".

Da quanto?

"Appena quattro anni. Prima ho lavorato in un divanificio e poi ancora in un’edicola. Poi sono rimasta senza lavoro. Quattro anni fa Genny Caminati, che lavora qua da Amadori e che, tra l’altro, vinse il titolo nel 2019, mi introdusse nel bar. All’inizio davo solo una mano, poi ho preso possesso della macchina del caffè".

È stato difficile cambiare radicalmente?

"Sì, anche perché ho 49 anni. Per me è stata una vera sfida e, quando ho cominciato, pensavo che non sarei mai riuscita ad arrivare alla preparazione che avevano i miei colleghi. In particolare ero terrorizzata dall’idea di montare il latte".

Poi ha imparato?

"Sì, ma non da sola. Se sono riuscita a fare miei tanti trucchi del mestiere è stato anche grazie ai corsi che si svolgono periodicamente per noi dipendenti: tante cose si imparano sul campo, mettendosi alla prova, ma c’è anche bisogno di formazione qualificata, sia per chi è alle prime armi che per chi lavora al bar già da tempo. L’impegno non deve mai mancare".

Spesso i baristi che partecipano all’iniziativa del Carlino raccontano che la raccolta dei tagliandi si trasforma in una specie di gioco collettivo. È stata così anche per lei?

"Sì, molto divertente: i clienti raccoglievano i tagliandi e me li portavano al bar. Alcuni me li lasciavano già compilati, altri dovevo riempirli io. La sera, a casa, passavo sempre un bel po’ di tempo o preparare i coupon insieme a mia madre. Al bar, poi, quasi ogni giorno qualche cliente chiedeva: ‘Michela, a che punto sei con i voti?’".

Cosa pensa che abbia spinto i suoi clienti a raccogliere così tanti tagliandi a suo nome?

"Non so, forse il fatto che mi vedono sempre sorridente. Ma qui è tutto un lavoro di squadra e noi siamo proprio affiatati. Io faccio le mattine, vengo al bar intorno alle 5 e preparo le colazioni: quando sono con le mie colleghe dietro al bancone siamo sempre allegre, ci divertiamo e mettiamo gioia anche nei clienti. Quando si lavora di buon umore, è facile entrare nel cuore delle persone".

Sofia Nardi