Ecco la Sagra dei frutti del sottobosco

Fin dalle prime ore di questa mattina, il centro storico di Portico sarà animato da una cinquantina di bancarelle di frutti e prodotti autunnali, fra cui castagne e funghi, mentre nelle piazze e negli angoli fuori dal centro storico si troveranno le bancarelle del mercato tradizionale e in vari luoghi pubblici saranno esposte mostre di funghi e di opere d’arte legate ai prodotti e al territorio.

Si tratta della 42ª edizione della Sagra dei frutti del sottobosco, a cura della Pro loco, che aprirà ufficialmente alle ore 10 con mostre ed eventi in tutto il borgo, mentre gli stand gastronomici saranno in funzione dalle 11.30 presso i giardini pubblici sotto un tendone da 300 posti a sedere, con centinaia di volontari in cucina e a servire ai tavoli le varie specialità a base di funghi e prodotti di stagione. Animeranno la giornata il gruppo musicale Etilisti Noti e il duo ‘Ut toca sentì’, laboratori creativi, truccabimbi e giochi di strada di Nonno Banter.

Per tutta la giornata Mostra del Fungo nel teatro, a cura del Gruppo micologico forlivese; lungo via Altarina mostra di disegni ‘Ritratti di paese’ di Massimo Assirelli, che terrà aperta anche Torre Portinari con la mostra fotografica ‘Fotopresepi’.

Quinto Cappelli