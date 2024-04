Ecco l’aperitivo di networking per imprenditori e professionisti

Ultimi giorni per iscriversi al ’Drink to Meet’, l’aperitivo di networking organizzato da Cna Forlì-Cesena. L’iniziativa si rivolge a imprenditori e professionisti, con l’obiettivo di aiutarli ad ampliare la propria rete di contatti. "Nel mondo di oggi – scrive Cna – la crescita dell’impresa è infatti sempre più legata alle relazioni, che possono fornire grandi opportunità formative e professionali. I partecipanti potranno quindi scambiarsi idee e abbozzare nuovi progetti in un contesto fertile, informale e frizzante".

L’appuntamento è fissato per martedì 7 maggio, alle 18.30, presso il Welldone Social Food di Cesena, in piazza della Libertà, 4. Per iscriversi è possibile compilare il form tramite il sito www.cnafc.it/eventi. Il costo della partecipazione è di 10 euro.