Ecco l’app che migliora il lavoro. Dai turni all’analisi dei dati aziendali. Così Electrolux guarda avanti

Un ’factory tour’ dove la tecnologia trasforma ogni processo lavorativo in un sistema automatizzato, efficiente e performante. Si è svolta ieri mattina, presso lo stabilimento Electrolux di viale Bologna, una visita guidata alla scoperta del software ’Awms’, nato per migliorare il lavoro delle persone nelle fabbriche e nei magazzini. La piattaforma ottimizza la gestione del personale con soluzioni integrate: pianificazione turni, monitoraggio delle competenze, analisi dati e sicurezza. In Italia Electrolux, azienda svedese leader nella progettazione e produzione di elettrodomestici per la casa e l’industria, ha diversi sedi, tra cui quella forlivese, specializzata nei forni e piani cottura.

"Collaboriamo con Electrolux dal 2018 – spiega Antonio Fornari, co-fondatore dell’impresa ’Azzurro Digitale’ – e insieme abbiamo sviluppato e implementato questa piattaforma di gestione del personale nel settore della manifattura. Abbiamo clienti come Lavazza, De Longhi, Nestle e Danone e ’Awms’ è un prodotto del gruppo Zucchetti, la prima software house in Europa, in grado di soddisfare le varie esigenze aziendali". Lo stabilimento forlivese conta 700 dipendenti, con una produzione annua di 1 milione e 300mila tra forni e piani cottura e una media giornaliera di 4.500 forni e 2.500 piani cottura che escono dalle linee della fabbrica di elettrodomestici. "Questa applicazione innovativa – afferma Samuele Ghetti, ingegnere di processo di Electrolux – è uno strumento di pianificazione che, integrando tutti i sistemi dello stabilimento, ci consente di avere a disposizione, in tempo reale, i dati riguardanti le risorse umane, il piano produttivo e la sicurezza, gestendo in maniera veloce eventuali assenze impreviste dei dipendenti. L’app suggerisce anche la figura professionale giusta da adibire alla mansione, evitando i fermi macchina, con una database sempre aggiornato e affidabile".

Ogni dipendente ha accesso all’applicazione e può interagire con il sistema che gli consente così di ricevere le comunicazioni dell’azienda, per esempio, su orari e turni di lavoro assegnati, ma anche di richiedere ferie o comunicare assenze. "Un processo integrato, in cui abbiamo coinvolto i sindacati – prosegue Ghetti – e che nel difficile periodo dell’alluvione ci ha permesso di avere risposte rapide per organizzare l’attività lavorativa in una situazione di emergenza". La visita dell’area produttiva mette in evidenza come convivano, lungo le linee, uomini e robot, dalla fase iniziale fino alla consegna finale per la spedizione. L’abilità manuale dell’operaio, con display che monitora lo stato di avanzamento del lavoro, si sposa infatti con la precisione del robot. Come, per esempio, nel caso di quello chiamato ’Romeo e Giulietta’, in cui due mezzi meccanici si passano un componente di un forno, talmente vicini che sembrano quasi scambiarsi un bacio.

Gianni Bonali