Ecco l’archivio. Luciano Marzocchi

In occasione dell’Open Day degli archivi, presso l’Istituto Storico della Resistenza, verranno mostrati al pubblico e presentati alcuni documenti dell’archivio Luciano Marzocchi, figura di rilievo nella storia politica e culturale del territorio. L’archivio conserva documenti che testimoniano la vita e l’attività di Luciano Marzocchi, sia nel suo ruolo di amministratore pubblico sia come figura centrale nella politica locale e nazionale attraverso il Partito Comunista Italiano. Il fondo, che racchiude documenti di vario genere, è stato recentemente riordinato e inventariato ed è comunque sempre consultabile anche online facendo riferimento alla pagina web dell’istituto. L’iniziativa avrà luogo domani in mattinata, a partire dalle ore 10 presso la sede dell’Istituto storico in via Albicini 25. Per maggiori informazioni: istorecofo@gmail.com - 0543 28999