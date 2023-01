Ecco l’atteso ‘Il primo giorno della mia vita’

In sala arriva ‘Il primo giorno della mia vita’ diretto da Paolo Genovese. Nel film si intrecciano le vicende di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini). Ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato, tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere. Un giorno tutti questi personaggi, in momenti diversi della loro vita, si imbattono in un uomo misterioso (Toni Servillo). Sarà quest’ultimo a dare loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo, quando non ci saranno più. È così che i quattro protagonisti avranno a disposizione una settimana per osservare se stessi dal di fuori, per vedere cosa lascerebbero e come reagirebbero parenti e amici alla loro dipartita. Quest’esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per tornare ad apprezzare di nuovo la vita.

Rimane ‘Babylon’, di Damien Chazelle, che ci porta nella Los Angeles degli anni 20. Seguiamo le vicende personali e professionali dei quattro protagonisti principali: Manny Torres (Diego Calva), un aspirante attore ispano-americano, che all’inizio si deve accontentare di un lavoro di assistente sul set; Jack Conrad (Brad Pitt), un famoso attore, tra i più pagati a Hollywood, noto per la sua vita privata sregolata, tra feste, divorzi e affari pochi chiari, preoccupato dall’arrivo dal sonoro che rischia di stroncargli la carriera; la conturbante, ma insicura Nellie LaRoy (Margot Robbie), destinata a diventare una stella dall’oggi all’indomani (per lei la vita dovrebbe essere un party senza fine); infine Sidney Palmer (Jovan Adepo) un giovane trombettista jazz che ha l’opportunità di iniziare una carriera nel cinema. Intorno a loro ruotano diversi personaggi, da Elinor St. John (Jean Smart), giornalista specializzata in cronaca scandalistica senza peli sulla lingua, a James McKay (Tobey Maguire) un gangster tossicodipendente in cerca di gloria, da Fay Zhu (Li Jun Li), attrice e cantante spesso protagonista delle sfavillanti serate hollywoodiane, a Irving Thalberg (Max Minghella).

Resta poi ‘Grazie ragazzi’, film diretto da Riccardo Milani. Antonio (Antonio Albanese), insegna teatro in carcere. Quando scopre nei detenuti un vero talento, decide di mettere in scena uno spettacolo: ‘Aspettando Godot’.

Ancora in sala anche ‘Le otto montagne’, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, sull’amicizia decennale tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi). Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini. Vent’anni dopo, Pietro torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato. Del cast fanno parte anche Filippo Timi ed Elena Lietti.