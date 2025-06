Ecco l’azienda agricola ’Cà Melia’

È stata inaugurata a Meldola l’azienda agricola e Fattoria didattica ‘Cà Melia’, Strada Palareto 9A, gestita da Serena Saltutti. L’azienda si occupa principalmente della coltivazione e trasformazione delle piante officinali. Precisa Saltutti: "Ci stiamo anche specializzando nella realizzazione di prodotti quali tisane, sali aromatici, oleoliti. Sono inoltre presenti un vigneto e un bellissimo bosco inclusi nei progetti didattici proposti al pubblico e diversi spazi accoglienti per il pranzo al sacco. Abbiamo già previsto cicli di eventi culturali all’alba, nonché conferenze pubbliche con presentazione di libri per bambini e per adulti". A sottolineare l’importanza di questa nuova realtà per il territorio erano presenti anche il sindaco Roberto Cavallucci, insieme ad alcuni assessori comunali, che con la loro presenza hanno testimoniato il valore sociale, educativo e ambientale del progetto.

o.b.