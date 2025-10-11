Ecco le aziende eccellenti. Premiati dispositivi medici, tecnologie e barche a vela

Le imprese eccellenti della Romagna sono state premiate ieri nel corso di Excelsa Awards 2025, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna che si è tenuta al ‘Mare Pineta Resort’ di Milano Marittima. Coinvolte 30 realtà individuate dalle giurie tecniche nelle categorie comunicazione di impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza, sostenibilità, impresa femminile e Under 40.

"È importante riconoscere il merito di chi ha saputo trovare percorsi e soluzioni innovative – ha affermato Mario Riciputi, presidente Confindustria Romagna –. Le nostre industrie si confermano resilienti e siamo certi che sapranno intercettare nuove opportunità di mercato".

Premiate, fra le altre, quattro aziende forlivesi. La prima è Elfi, leader nella commercializzazione di materiale elettrico, nella categoria comunicazione d’impresa, dopo aver acquistato nel 2024 la società lombarda Nord Elettrica, "per aver saputo armonizzare la visione e i valori condivisi delle due aziende, veicolandoli sia internamente ai collaboratori sia esternamente ai clienti e fornitori, in una transizione fluida e coerente".

La seconda, nella sezione lavoro e risorse umane, è stata l’azienda hi-tech VemSistemi che "ha ideato il percorso biennale Junior Sales Engineer Academy per formare giovani e accompagnarli nella loro crescita professionale". Solimar, invece, specializzata in boccaporti, parti meccaniche e accessori per imbarcazioni a vela, da crociera e regata, è stata premiata nella sezione sicurezza, "per gli investimenti della linea produttiva che hanno avuto un importante riconoscimento da parte di Inail". Infine, Lumed, che fabbrica dispositivi medici, nella sezione sostenibilità, "per gli investimenti in prodotti e processi sostenibili che hanno ridotto il consumo energetico del 29% nel confezionamento e per la nuova policy per la parità di genere e l’inclusione".

"Le imprese eccellenti rappresentano un motore di crescita per l’intero territorio – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla –. Nella capacità di coniugare innovazione e sostenibilità, sicurezza e buona occupazione, visione del futuro e apertura al mondo, queste aziende incarnano la genialità della nostra gente e l’orgoglio di fare bene le cose. La loro forza nasce dalla capacità di fare sistema fra pubblico e privato, dalle relazioni con Università e centri di ricerca, dal talento delle persone, dalla loro passione e dall’impegno costante a migliorarsi".

Il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini ha osservato come "i nostri imprenditori abbiamo una consolidata propensione all’innovazione e alla qualità, che gli permette di reagire con determinazione di fronte a scenari complessi. In Romagna, meno del 9% delle aziende supera i 5 milioni di euro di fatturato: un dato che ci invita a promuovere strategie capaci di far crescere dimensione, solidità e valore delle stesse".

Gianni Bonali