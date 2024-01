Ecco le Belle del paese e Mister Modigliana

Come ogni anno il Moto Club Modigliana, in collaborazione con ‘Bellini we care connect’ e lo studio fisioterapico di Mauro Leoni, nell’ambito di una delle tante belle e partecipate serate allo ‘Zoc ed Nadel’ gestito dalla Pro loco, ha offerto al numeroso pubblico presente la cena. Ma durante la degustazione si è svolta la tradizionale elezione della ‘Bella del Paese 2024’, evento promosso dall’associazione motociclistica guidata dal presidente Matteo Ortelli che quest’anno ha aggiunto il titolo di ‘Mister Modigliana’.

E’ risultata ‘Bella del Paese’ Annaluna Frigerio, seconda Ludovica Flamigni e terza Matilde Visani, mentre il Mister è Domenico Monti. La Frigerio ha 21 anni, lavora come impiegata amministrativa e ha un diploma di maturità con indirizzo economico turistico. "Frequento la palestra e mi piacciono le serie televisive misteriose del genere crime – racconta –. Sono una ragazza con inventiva e spero di trovare un lavoro nel quale sia richiesta questa caratteristica". E aggiunge: "Non sono impegnata, mi piace mettermi in gioco e sono molto socievole. Non mi aspettavo questo premio ma ne sono molta contenta". Seconda classificata Flamigni ha 19 anni ed è studentessa di psicologia a Cesena; la terza Visani, anch’ella 19enne, è impiegata alla Bimp industria locale. Il Mister Monti ha 20 anni, studia management e marketing all’università di Bologna ed è capo scout nel gruppo Modigliana 1. "Nel tempo libero suono pianoforte – racconta – e gioco a pallone nel San Donato calcio, una squadra di Bologna". Riguardo al premio commenta: "Ero un po’ imbarazzato, anche perché sono molto timido, però mi ha fatto molto piacere perché non mi pare ci siano precedenti e per la soddisfazione nel vedere le facce contente nelle persone che mi hanno visto crescere".

Giancarlo Aulizio