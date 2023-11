Ecco le cucine in dono. Ieri la prima consegna. Ne saranno distribuite 120 in sei settimane

La solidarietà a favore degli alluvionati non si ferma. È stata, infatti, consegnata ieri mattina la prima delle 120 cucine componibili donate dall’azienda Mobilturi di Modugno, in provincia di Bari, a favore delle famiglie forlivesi colpite dall’alluvione. Ogni cucina, composta da quattro elettrodomestici (frigo con congelatore, piano cottura a induzione o a gas, forno e lavastoviglie), viene fatta recapitare direttamente presso l’abitazione dei beneficiari, grazie a un’apposita convenzione sottoscritta dal Comune di Forlì con la squadra tecnica di Top Service.

La prima famiglia in graduatoria per l’erogazione di beni durevoli è stata la famiglia Orlati, residente in via La Regnola, nella zona tra Carpinello e Villa Rotta (nella foto in alto la consegna di ieri); "Abbiamo avuto – spiega Mauro Orlati – più di un metro d’acqua in casa a causa dell’esondazione del Canale Emiliano-Romagnolo; abbiamo perso le auto, molti mobili e ancora oggi contiamo i danni, perché nei muri continuano a formarsi bolle di umidità e muffe. La cucina verrà montata in casa di mia figlia che vive al piano terra insieme a suo marito vigile del fuoco e i loro tre bambini. Per tornare alla normalità c’è ancora molto lavoro da fare e questo regalo ci solleva un po’ dalle tante spese che dobbiamo affrontare. Infatti, stiamo sempre aspettando i ristori promessi dallo Stato".

La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessore Barbara Rossi e di Vito Turi, presidente dell’omonima azienda che ha effettuato l’importante donazione. "La cucina – affermano il sindaco e l’assessora al welfare – rappresenta il primo mattone di una nuova casa ed è il punto di riferimento in termini di condivisione e convivialità degli spazi domestici; grazie a questa donazione e alla solidarietà del gruppo Turi, molte famiglie avranno la possibilità di ottenere un aiuto concreto per ripartire dopo l’alluvione. A nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio di cuore il signor Vito Turi per aver pensato a Forlì".

L’azienda forlivese Top Service ha curato la procedura di consegna del voluminoso pallet nelle case dei beneficiari del bando: "Sono programmate altre venti consegne entro la fine di questa settimana – spiega Andrea Sansovini dell’azienda –. Nei giorni scorsi abbiamo contattato ogni famiglia per avvertirla dell’arrivo delle cucine e concordare un appuntamento funzionale alle loro esigenze. In sei settimane contiamo di concludere".

Le cucine messe a disposizione dal gruppo Turi sono di tre misure; 300 cm, 330 e 360, ognuna modulata secondo le esigenze delle famiglie richiedenti. "Mobilturi è un marchio che racchiude qualità, capacità d’innovazione e italianità – spiega Vito Turi, presidente dell’azienda –. In quei terribili giorni di maggio, vedendo le immagini in televisione dell’alluvione abbiamo percepito la profonda disperazione delle famiglie, costrette a lasciare le proprie abitazioni e buttare mobili ed effetti personali. Con quelle immagini nel cuore, abbiamo deciso di fare la nostra parte per Forlì e i suoi cittadini alluvionati, donando 120 cucine di nostra produzione, dotate di tutti gli elettrodomestici necessari e di tre misure differenti. La nostra è una famiglia di umili origini, vicina alla gente e radicata nel territorio. A Forlì abbiamo un punto vendita in via Pelacano – via fra l’altro fra quelle rimaste allagate –, che ci lega ancora di più a questa bella città".