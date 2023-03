Ecco le escursioni di primavera nel Parco

Le guide ambientali promuovono le escursioni per la primavera nei territori del Parco nazionale e in altre aree naturali della Romagna. Marco Clarici di Boschi Romagnoli propone infatti trekking domenicali più o meno impegnativi, escursioni al tramonto con aperitivo o cena in compagnia, notturne con la luna piena, infrasettimanali e di sabato sera, escursioni per famiglie e riproporrà anche ‘Un Bosco da Favola’, mini-trekking con letture per bimbi 2-6 anni.

Invece a maggio tornerà il corso base di escursionismo Aigae (decima edizione), con lezioni serali presso l’ex-acquedotto Spinadello (www.spinadello.it) a Forlimpopoli con uscite pratiche nel Parco Nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Dal 1 aprile al 4 giugno le località toccate da Clarici saranno: Gessi Romagnoli, l’alto Tramazzo, i Meandri del Ronco, Campigna, i calanchi di Castrocaro, Corniolo-San Paolo in Alpe, Eremo di Gomogna, Monte Mauro, Riolo Terme, Selva di Ladino, i crinali di gesso di Castrocaro, Marzeno, Fiumicello di Premilcuore e Fiorenzuola di Ficara. Tutti gli eventi si trovano sulla pagina www.boschiromagnoli.iteventi.

Invece Emiliano ‘Ligaben’ Conficoni, guida Aigae di Santa Sofia, propone sabato 1 e domenica 2 aprile l’escursione ‘Una notte con il fantasma’ in collaborazione con Il Palazzo di Ridracoli e Loris delle Farniole. Ritrovo: sabato 1° aprile alle 16 presso Il Palazzo a Ridracoli. Dati tecnici: difficoltà media, distanza 17 km, durata 24 ore (soste e pernotto compresi) e ascesa totale 800m. Alle Farniole ci sarà il racconto del mistero che aleggia attorno alle sue mura, per ripartire il giorno dopo alla volta di Monte Marino, luogo di altrettanti racconti storici, di lupi e resistenza. Per info e prenotazioni: 349.5693757.

o.b.