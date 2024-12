Ecco le fornaci romane, tolto il velo agli scavi

Quella di ieri è stata una giornata da superstar per le fornaci di epoca romana ritrovate nella zona di via della Madonna a Forlimpopoli, tanto è stato l’interesse da parte di centinaia di curiosi che sono accorsi all’appuntamento con le visite guidate organizzate dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Romagna. La zona del cantiere è stata allestita con teli bianchi per evitare che si sporcassero le scarpe dei visitatori, mentre alcuni dei reperti ritrovati sono stati sistemati in appositi tavoli, tra cui in bella mostra una delle anfore vinarie ‘tipo Forlimpopoli’ che in quelle fornaci venivano prodotte in serie tra il I e il III secolo dopo Cristo.

"Quello ritrovato è un vero e proprio distretto produttivo protoindustriale – ha spiegato Romina Pirraglia, archeologa della Soprintendenza –, della cui esistenza sospettava già il maestro Tobia Aldini, instancabile studioso a cui Forlimpopoli deve tanto, e che negli anni ‘70 aveva fatto alcuni scavi di indagine, proprio in questa zona, che avevano portato alla luce molto materiale". Proprio le indagini di Aldini hanno fatto in modo che la zona di via della Madonna venisse catalogata come interessante e, per questo, quando è stato presentato il progetto per la costruzione di alcune case, la Soprintendenza ha potuto richiedere la realizzazione di 25 trincee esplorative.

Il resto è storia dello scorso anno: a dicembre 2023 lo scavo di indagine ha portato alla luce le strutture di una calcara e ben 12 fornaci, oltre a una più piccola di fornace circolare, diversa da tutte le altre, destinata alla ceramica da mensa. Durante lo scavo sono state rinvenute anche alcune sepolture: una scoperta importante perché l’utilizzo del luogo come cimitero mise, letteralmente, ‘una pietra tombale’ sull’insediamento produttivo come tale, alla fine del III secolo.

Le persone che hanno partecipato alla visita guidata hanno così potuto vedere le fornaci, alcune delle quali si intersecano con altre, segno dell’evoluzione dell’insediamento lungo i secoli, e capire come venivano realizzate le anfore, utilizzate soprattutto per il trasporto su terra o fluviale, oltre che le implicazioni economiche e sociali che queste avevano nella società di Forum Popilii.

"Il primo ringraziamento va per l’impegno e la tenacia alla Soprintendenza archeologica e poi al settore urbanistica e pianificazione del territorio del nostro Comune – ha commentato il vicesindaco e assessore alla cultura, Enrico Monti –. Il team di archeologi della Società Akanthos ha fatto un lavoro straordinario portando alla luce resti in un buono stato di conservazione. Questa scoperta ci stimola a investire sul progetto di ‘Forlimpopoli Romana e Archeologica’: qui potrebbe nascere un parco archeologico accessibile e ciclopedonale, mettendo in rete anche il già frequentato Museo Archeologico".