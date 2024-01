Ecco le mete dal Ridolfi: "Vedrete, siamo affidabili. Le vicissitudini passate?. Colpa delle compagnie"

i

Fuori è ancora pieno inverno, ma nello scalo forlivese è già cominciata l’estate: F.A., la società di gestione del Ridolfi, ha appena messo in vendita i suoi voli per la ‘Summer season 2024’ e cerca una nuova (ri)partenza dopo la difficile stagione estiva del 2023: "Siamo reduci di due anni di vicissitudini spaventose – commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. – e la colpa è delle compagnie aeree che promettevano e non facevano. Per far fronte a ciò che è accaduto abbiamo speso milioni e milioni e lo abbiamo fatto per soddisfare i turisti che si sono affidati a noi. Quest’anno abbiamo pianificato tutto in modo diverso e faremo di tutto perché il consumatore sia contento: dimostreremo che siamo affidabili".

I collegamenti previsti sono dodici a partire dal 25 marzo: Tirana (il primo a decollare), poi, man mano che si andrà verso l’estate, Sicilia, Sardegna e Grecia. I biglietti per le dodici destinazioni sono in vendita attraverso il sito GoToFly. A Tirana si volerà ogni lunedì, martedì e venerdì dal 25 marzo al 25 ottobre; a Cagliari il giovedì e la domenica dal 13 giugno al 15 settembre; a Olbia il martedì, giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre; a Lampedusa il giovedì e la domenica dal 13 giugno al 15 settembre; a Catania il lunedì, venerdì e sabato dal 15 giugno al 25 ottobre; a Trapani il sabato dal 15 giugno al 15 settembre; poi c’è Pantelleria il sabato dal 15 giugno al 14 settembre; Zante il lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Cefalonia lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Corfù lunedì dal 24 giugno al 9 settembre; Lefkada il venerdì dal 21 giugno al 6 settembre e Karpathos il venerdì dal 21 giugno al 13 settembre.

Rispetto al 2023 per Trapani c’è un solo volo alla settimana invece di due. Manca invece Palermo, che lo scorso anno era gestita da Ryanair. "La compagnia – spiega Andrea Gilardi, direttore generale F.A. – ci ha appena fatto sapere che non coprirà più Palermo da Forlì, una scelta che riguarda tutti i piccoli scali". Il numero di passeggeri che volavano su Palermo era importante e questo imporrà una scelta: "Stiamo valutando se andare a coprire la rotta noi come Go ToTravel, ma è una decisione che dipende da diversi fattori, tra i quali anche l’effettiva possibilità di avere slot liberi".

Un’altra rotta verso l’estero era annunciata, ma non si trova in vendita sul sito: Sharm el-Sheikh in Egitto: "Avevamo gli slot già confermati, ma la situazione geopolitica attuale ha determinato un calo di passeggeri verso la destinazione che rende sconveniente procedere".

Passiamo ai vettori veri e propri: saranno disponibili fino a tre gli aeromobili (due dei quali della compagnia Air Mediterranean e uno di un altro vettore) che saranno impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly: tutte e tre le macchine sono Boeing-737. Contestualmente è stata rinnovata la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea che ha sede nel Bolognese, mentre si è interrotta quella con il riminese Sigismondo che, nella scorsa stagione, aveva promosso la campagna ‘Volo da Forlì’. Nello specifico, MySunSea si occuperà della promozione-vendita dei voli per la Grecia e per Lampedusa. I biglietti GoToFly prevedono tariffe a partire da 39,90 euro. "La scelta è quella di non utilizzare più aeromobili a turboelica che, abbiamo visto, restituiscono ai passeggeri un senso di scarsa sicurezza. Il vettore greco Air Mediterranean assicura aeromobili di backup che garantiranno la piena operatività nel corso dell’intera stagione anche in caso di guasti".

Gilardi ha parlato anche di due mete strategiche: "In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica, a cominciare dagli albergatori, per portare sul Ridolfi collegamenti da Francoforte e Bruxelles. Credo esistano i presupposti per fare bene per il territorio e l’economia della Romagna".