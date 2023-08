Ecco le mini querce da piantare in città

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna ha lanciato il progetto ‘Porta il Parco in città’. Nei centri vista e punti informativi dei 10 comuni dell’area protetta tosco-romagnola i visitatori potranno acquistare a 10 euro giovanissime piante di querce che dovranno essere destinate esclusivamente ad operazioni di forestazione urbana per sanare la gravissima carenza di verde delle città. "Piantare un albero è un gesto importante, non solo come rimedio alla crisi climatica – si legge nella nota dell’ente Parco – ma soprattutto come segno di un impegno generale che ognuno di noi può prendere nei confronti del Pianeta. Piantare un albero significa cercare il seme giusto, trovare il luogo corretto dove piantarlo, difenderlo per i primi anni di vita curandolo come fosse un fratello per poi, magari, non avere nemmeno il tempo di goderselo, lasciando che lo facciano i nostri figli o i nostri nipoti. Una sfida per tutti noi".

Gli amministratori del Parco sono consapevoli che si tratti di un gesto dal forte significato simbolico e che non determinerà l’arresto della crisi climatica, ma "comprare, per regalare o piantare, uno di questi alberi significa aiutare il Parco ma anche dimostrare che ci siamo presi l’impegno di cambiare atteggiamento, cominciando sul serio, a migliorare il mondo in cui viviamo, anche se costa fatica". Nel versante romagnolo del Parco le piantine si possono acquistare a Santa Sofia, Campigna, Premilcuore, San Benedetto in Alpe, Tredozio e Bagno di Romagna. Sempre presso le strutture informative si possono trovare alcuni gadget per grandi e piccini: 4 quaderni dedicati alla fauna, un taccuino dedicato alle foreste vetuste Unesco e alcuni prodotti d’arte tessile realizzati dagli artigiani di Peromatto con l’antica tecnica della stampa romagnola con disegni unici creati appositamente per il Parco che ritraggono i cervi e le faggete vetuste. Info: 0575.503029.

o.b.