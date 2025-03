Ecco le ’Streghe’ di Roald Dahl

Un nuovo appuntamento, al Teatro Piccolo di Forlì, per tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie. Per la rassegna Favole, domani alle 16 la compagnia ’Progetto G.G.’ presenterà ’Streghe’, uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di Roald Dahl, scritto e interpretato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. La produzione è di Accademia Perduta/Romagna Teatri. ’Streghe’ è una storia in cui l’impossibile accade. Un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà, con una nonna che si muove tra magia e verità e un piccolo eroe che guarda al possibile e oltre, che cambia ciò che è, e apre a un mondo nuovo.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543.26355): oggi presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18). Domani la biglietteria del Piccolo aprirà alle 15. Online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro. Info: accademiaperduta.it.