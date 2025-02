Ecco l’incontro Anpi ’Eroi italiani dimenticati’. I partigiani in Jugoslavia

Oggi alle 18,30 presso la sala di Dionisio a casa Saffi, in via Albicini 25, si terrà l’incontro organizzato da ANPI ’Eroi italiani dimenticati: l’epopea della divisione Garibaldi, partigiani contro i nazifascisti in Jugoslavia’. Lo storico Davide Conti e Lodovico Zanetti di ANPI parleranno degli eroi italiani dimenticati dalla narrazione ufficiale, cioè gli italiani che combatterono in Jugoslavia nella divisione Garibaldi, che vide un terzo dei suoi effettivi morti o dispersi, e che fu decorata con 5 Medaglie d’oro al valor militare ai reparti.