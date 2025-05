Ecco l’infermiere di famiglia e comunità: "Miglior assistenza"

È stato presentato alla Casa della Comunità di via Nefetti a Santa Sofia il progetto dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) per la Vallata dell’Alto Bidente. "Si tratta di una figura sanitaria che avrà il compito di fungere da punto di riferimento e di coordinamento – precisa il sindaco di Galeata, Francesca Pondini – tra tutti i servizi territoriali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la presa in carico dei cittadini, in particolare delle persone più fragili, croniche e anziane". L’IFeC opererà in stretto contatto con i medici di medicina generale, i servizi sociali, gli specialisti e le strutture sanitarie, promuovendo un’assistenza personalizzata e continuativa direttamente sul territorio, nel tentativo di rafforzare il legame tra cittadini e sistema sanitario.

L’infermiere di famiglia e comunità è un professionista in possesso di competenze specialistiche nell’area infermieristica delle cure territoriali e di sanità pubblica, responsabile dei processi infermieristici in ambito famigliare e di comunità, nella prevenzione e nella gestione partecipativa dei processi di salute individuali, famigliari e delle comunità. "Un sentito ringraziamento va all’Ausl Romagna, alla dottoressa Silvia Mazzini, al dottor Giuseppe Benati, a tutti i medici di base e agli infermieri presenti – aggiunge il sindaco – per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile l’avvio di questo nuovo importante progetto per la nostra comunità".

Oltre agli ambulatori dei medici di medicina generale, la segreteria e l’ambulatorio della cronicità attivi dal 2023, alla casa della Comunità si sono aggiunti anche lo Sportello unico Asp, l’operatore di prossimità e gli uffici degli assistenti sociali dell’area minori, adulti, disabili e anziani. Lo Sportello unico (aperto martedì 9-14 e giovedì 14-16.30) è un punto informativo e di orientamento relativo a risorse ed opportunità che il territorio rivolge ai residenti a cui ci si può rivolgere ad esempio per attivare la Spid o la Cie, compilare domande o moduli, ottenere informazioni su tematiche afferenti al Centro stranieri. L’operatore di prossimità (orario di ricevimento martedì e giovedì, 8.30-13) accompagna, sostiene e monitora le persone in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Info: 0543.972600.

Oscar Bandini