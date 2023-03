Ecco ’L’ultima notte di Amore’ con Favino

Il tenente della polizia, Franco Amore (Pierfrancesco Favino), proprio la sera prima del suo pensionamento, si ritrova a indagare su un omicidio. Quell'ultima notte di servizio, metterà in discussione tutto: il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l'ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Una notte che mette in serio pericolo la sua vita e tutto ciò che conta e ha sempre contato per lui: il lavoro a servizio dello Stato, la moglie Viviana e l'amicizia con Dino. Mentre gli eventi si aggrovigliano in un intricato nodo, l'alba in quel di Milano sembra non arrivare mai.

E’ una novità anche Women Talking - Il diritto di scegliere. Il film diretto da Sarah Polley, è tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Toews. Un gruppo di donne che appartiene a una comunità religiosa isolata e rigida, subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Queste donne si troveranno un giorno a dover fare una scelta decisiva: non fare niente, restare e combattere o andare via: la scelta più importante della loro vita. Dovranno però confrontarsi con l’ostacolo più grande, la loro profonda Fede. Ma il bisogno di giustizia e di non subire e non far subire alle proprie figlie tutta quella violenza, le aiuteranno a reagire e affrontare la lotta.

Resta Empire of light, diretto da Sam Mendes. Il film racconta la storia di due persone: Hilary (Olivia Colman) è una donna che gestisce un cinema e che vive da sola e deve fare i conti con la depressione, mentre Stephen (Michael Ward), un nuovo e giovane dipendente, che sogna di fuggire dalla cittadina dove vive e dove deve affrontare avversità quotidiane. Hilary cerca di combattere i suoi disturbi con il litio prescritto dal suo medico e intrattenendo una relazione con il suo capo sposato, Donald (Colin Firth). Stephen, invece, si ritrova a essere vittima di pregiudizi da parte dei suoi concittadini a causa del colore della sua pelle. Sin da subito l’attrazione tra i due è molto forte e in breve tempo Hilary e Stephen trovano un senso di appartenenza attraverso la loro dolce e improbabile relazione, sperimentando il potere curativo della musica, del cinema e della comunità. Rimane, infine, Non così vicino, di Marc Forster. Otto (Tom Hanks) è un uomo vedevo dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato. Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, Otto stringe con loro un forte legame di amicizia. Sebbene abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.