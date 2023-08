Ecco ’Maestrale’, re dei cavalli bardigiani

Questa è la bella storia del cavallo Maestrale che come un somaro, nella prima settimana dopo il diluvio del 2-3 maggio, porta a basto le provviste per gli altri quadrupedi dell’allevamento, percorrendo sentieri scoscesi e spinosi, poi esce dal fango dei temporali alluvionali e vince il concorso di bellezza nazionale della sua razza. Il cavallo Maestrale, stupendo stallone baio oscuro dell’allevamento di Linda Tremazzi nel monte Casale a 5 km da Modigliana, ha vinto infatti il primo premio al 48° concorso a Bardi in provincia di Parma, svoltosi il 9 agosto scorso, come campione assoluto di razza 2023 alla ‘Mostra nazionale del cavallo Bardigiano’.

Oltre 5mila visitatori hanno assistito ai due giorni di selezioni, con 191 quadrupedi rigorosamente iscritti al Libro genealogico. Il primo commento della proprietaria dell’azienda agricola Linfa è stato: "Un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato in questo anno difficilissimo".

Tremazzi, allevatrice 29enne insieme al compagno socio Fabio Cavina, 34 anni ristoratore, da quanto tempo allevate cavalli e quanti sono?

"Dal 2017 e sono una trentina di due razze italiane tra le più prestigiose, apprezzate e conosciute al mondo: Bardigiani e Haflinger. Li vendiamo ovunque perché sono le migliori linee di sangue da morfologia e lavoro".

Altri premiati?

"Sì, Gulliver e Specchio, entrambi stalloni bardigiani".

Quali caratteristiche ha il cavallo bardigiano ed in particolare Maestrale che ha convinto la giuria?

"E’ un cavallo rustico che si adatta bene a tutti i territori e lavori dell’uomo, sport, tempo libero. Maestrale ha vinto per la correttezza morfologica, perché è un cavallo perfetto, e per le straordinarie eleganti andature".

Lei, Tremazzi, da quando cavalca?

"Da quando avevo sei anni nel locale maneggio ‘Centro Equestre Brileta’". Un grave incidente cadendo da cavallo non le ha impedito di risalirci. "Sì, ed è proprio in quella occasione che ho deciso di allevare queste due razze perché sono molto docili e affidabili".

Come avete affrontato i diluvi di maggio?

"E’ stato un disastro perché siamo andati su e giù con gli elicotteri per 15 giorni per somministrare agli animali cibo e acqua e poi a piedi per un mese. Ora possiamo andare anche in macchina però se piove bisogna ritornare a piedi perché le strade sono tutte provvisorie".

E poi?

"Abbiamo molto temuto nei tre giorni dopo l’alluvione perché nessuno sapeva cosa stava succedendo lassù, mentre in altri poderi era accaduto l’inferno".

E ora, Cavina, cosa state facendo?

"Lavori di recupero del possibile in previsione dell’inverno, approfittando delle belle giornate con scavatori per rimuovere frane e ripristinare vie di accesso".

A spese vostre?

"Sì, non possiamo aspettare contributi che non si sa quando e se arriveranno. Al contrario l’inverno sicuramente arriverà. Finora abbiamo speso di nostro già migliaia di euro ed il materiale che servirebbe, tipo la ghiaia, è finito ed è difficile da reperire".

Giancarlo Aulizio