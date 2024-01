Ecco Officina Politica: possibile lista di ’delusi’

Circondati dal verde dell’area naturale di Spinadello, l’ex acquedotto di Forlimpopoli che ora fa da centro visite dell’area dei meandri del fiume Ronco, sono ufficialmente scesi nell’agone politico Stefano Raggi, Gianluca Zanoni e Matteo Troiano, quali principali rappresentanti di un gruppo più ampio di persone che, da ora in avanti, prende il nome di Officina Politica.

Un embrione di lista civica in vista delle prossime elezioni amministrative? "Al momento no – ripetono in coro Raggi e Zanoni –, ma non è detto che questa non sia l’evoluzione futura del progetto".

"In questi mesi siamo usciti sulla stampa varie volte in ordine sparso – precisa Raggi – e, visto che il gruppo sta crescendo, abbiamo deciso di fare un salto di qualità, chiamarci con un nome che, a noi, è piaciuto".

Il gruppo al momento si mette, così, in ascolto delle varie realtà e persone che non si riconoscono nell’attuale amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Milena Garavini e nelle forze politiche di centrosinistra che la sostengono.

"Guardiamo con attenzione – specifica Zanoni – ai partiti che non sono al governo di Forlimpopoli in questo momento, al mondo del volontariato e ai giovani".

I due esponenti di spicco del gruppo, Zanoni e Raggi, provengono da esperienze politiche quasi opposte, candidato sindaco e capogruppo di opposizione per la Lega Nord il primo, assessore all’ambiente nella giunta di Paolo Zoffoli, e dunque in quota Pd, il secondo. Il punto di incontro? "Se questa amministrazione comunale fosse stata almeno decente, non dico per forza eccezionale – spiega Raggi –, probabilmente avremmo continuato a fare altro, ma il declino che Forlimpopoli ha preso negli ultimi anni ci preoccupa molto e la cattiva amministrazione di questa giunta ancor di più".

Da oggi saranno attive le pagine social di Officina Politica, nelle quali si proporranno post sui vari temi a cuore del gruppo anche per raccogliere pareri e proposte. "Faremo poi una sintesi di quanto raccolto – spiega Zanoni – e decideremo se questa esperienza si trasformerà in una lista civica o meno e con quali modalità andare avanti".

Gli esponenti di Officina Politica non hanno voluto soffermarsi sulle tematiche principali che li mettono in rotta di collisione con l’attuale amministrazione, anche se "sono tanti – hanno ammesso –, dalla gestione del centro storico e dei lavori che lo avrebbero dovuto migliorare alla triste fine che sta facendo la Festa Artusiana. Tutte tematiche – concludono – sulle quali proporremo una nostra idea sulla quale ci confronteremo con le persone che hanno a cuore il bene di Forlimpopoli e il suo futuro".