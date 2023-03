Ecco ’quelle del bar’: una rapina a fin di bene

Il Teatro delle Forchette porterà in scena domani alle ore 21 nel Teatro Comunale di Predappio, lo spettacolo ‘Sono state quelle del bar!’ interpretato da Gemma Porcelli, Giovanna Assirelli, Simona Vitiello, Vanessa Casadei Rossi e Genny Bianchi, con testo e regia di Vally Sedioli. Audio a cura di Giorgia Bolcioni, luci a cura di Stefano Naldi e consulenza coreografica di Laura Cappelli.

La commedia si apre con una scena di apparente normalità: un gruppo di signore non più giovani si incontrano abitualmente al bar per parlare o raccontare pettegolezzi su persone che conoscono.

Improvvisamente, però, la scena cambia in seguito alla notizia, ricevuta da una cameriera, della necessità di avviare una raccolta di denaro per salvare una giovane vita. Non siamo più quindi all’interno di un bar, ma di colpo ci troviamo in una banca, dove le signore tentano di fare una rapina per raccogliere la somma necessaria per salvare la giovane vita, dando anche uno scossono alla grigia routine che sembra ormai caratterizzare le loro esistenze.

Il colpo non riesce, ma le signore riusciranno ugualmente a portare a termine il progetto aiutate dalla fortuna che in qualche modo premierà le loro buone intenzioni.

Tutto si svolge fra opinioni stravaganti e soluzioni che paiono irrealizzabili in un divertente percorso fra eventi e personalità diverse, fra sogno e realtà.

Biglietti: intero 15, euro, ridotto 10 euro (ragazzi under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Teatro delle Forchette e FoEmozioni, Cral Cna).

Info e prenotazioni biglietti: 3397097952 - 3479458012 - 05431713530 - mail: [email protected]

r.r.