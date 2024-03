Ecco ‘RinnoviAmo Forlì‘: "Aspirazioni per la città"

Una bambina con un palloncino a forma di cuore, proiettato verso le stelle della bandiera europea: ‘RinnoviAmo Forlì’, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, ha presentato il suo simbolo. "La bambina rappresenta la nostra città, le cui aspirazioni devono volare verso l’alto, stando nelle mani giuste", spiegano i promotori.

Il sistema di alleanze a sinistra come si è delineato a Forlì comprende anche questo rassemblement, composto tra gli altri da esponenti del terzo polo che non hanno accettato il posizionamento politico deciso dai vertici. E che non hanno ritenuto di rischiare una corsa in autonomia, con un proprio candidato. "Rispettiamo la scelta del nostro partito, ma non la condividiamo – dice Massimo Marchi, consigliere comunale di Italia Viva –. Dopo il successo del terzo polo alle passate elezioni, si doveva aprire una fase con le forze liberali, per arrivare ad una proposta alternativa alla destra e alla sinistra: così non è stato".

Una lista che attira nella sua orbita anche giovani e meno giovani espressioni della società civile, come Luigi Ascanio, un passato da repubblicano, ex assessore, già candidato sindaco civico alle elezioni del 2014. O come il giovane studente, laureando in Scienze Politiche, Davide Stagi: "Ho fatto una scelta di campo, con persone serie, lontano dai populismi". E con l’adesione, anche se ancora ufficiosa, di Più Europa, rappresentata da Andrea Ansalone.

"La lista è un cantiere del rinnovamento, nato dall’esperienza dell’associazione ‘Rinnova Forlì’ – spiega il portavoce Michele Fiumi –. Il progetto del terzo polo non è andato in porto e noi pensiamo che sia importante un’alternativa riformista ai populismi e ai sovranismi di destra e di sinistra. Abbiamo scelto di schierarci con Rinaldini – continua Fiumi –, che riteniamo sia il candidato più adatto per una politica del fare e dei programmi".

Con alcune parole d’ordine più volte ribadite, quali "competenza", "moderazione", "proposte innovative", la lista nell’intenzione dei promotori si propone come la gamba moderata e riformista della coalizione di centrosinistra. "Rappresentiamo il centro moderato – dice Francesco Marino, esponente di Volt Europa –. Io non ho tessere di partito e mi interessa una proposta che vada oltre le tifoserie politiche. Vogliamo fare un appello ai cittadini perché si impegnino contro il declino della città, che vogliamo portare in Europa".

Alla presentazione è intervenuto lo stesso candidato sindaco Graziano Rinaldini, che da ex giocatore di rugby ha assicurato "di portare la squadra alla meta. Questa lista è importante – ha aggiunto – per portare la città verso un futuro di digitalizzazione, ma anche di umanità" e ha fatto riferimento, tra l’altro, al patrimonio culturale "per il quale è necessario pensare un progetto che rilanci Forlì anche sul piano turistico e per il quale il contributo di questa lista è necessario".

Ha concluso la presentazione Elisa Zecchini, avvocata e attivista, che ha sottolineato l’importanza di fare comunità: "Dobbiamo lavorare fianco a fianco, per rendere Forlì la realtà moderna, inclusiva, sicura, innovativa ed europea che sappiamo può diventare".