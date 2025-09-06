Ecco ’Rustico Madre’, il nuovo pane salutare

Si è svolto giovedì a Cesena l’incontro ’Cibo e territorio, filiere sostenibili, salute e conoscenza condivisa’, per iniziativa del Tecnopolo Forlì-Cesena, nel corso del quale è stato presentato il primo pane a lievito madre da grano biosimbiotico. E’ stato illustrato il percorso che ha portato alla nascita di questo progetto innovativo, che unisce il mondo agricolo, l’industria alimentare, la ricerca universitaria e la sanità pubblica: una sinergia che incarna l’approccio ’One Health’, in cui la salute umana, ambientale e sociale sono affrontate in modo integrato.

Il progetto nasce da un’intuizione di Raffaele Bassini, imprenditore forlivese del Panificio di Camillo, che ha voluto coniugare artigianalità e innovazione per realizzare un alimento salutare, sostenibile e adatto alla grande distribuzione. Bassini ha raccontato il percorso che ha portato alla creazione del ’Rustico Madre’, un pane prodotto con farina tipo 1 da agricoltura biosimbiotica, lievitato naturalmente con pasta madre viva e surgelato per garantirne la conservazione e la distribuzione su larga scala. Attualmente realizzato in modalità completamente manuale in circa 40 ore, il prodotto punta a una futura automazione sostenibile, per raggiungere una più ampia fascia di mercato. Lisa Paganelli, presidente del Distretto biosimbiotico della Romagna, ha spiegato il modello agricolo da cui nasce il grano utilizzato, mentre Andrea Gianotti, docente di microbiologia alimentare all’Università di Bologna, ha analizzato il comportamento del lievito madre a contatto con un simulatore intestinale. Il punto di arrivo applicativo del progetto sarà la sperimentazione clinica sull’uomo, finalizzata a verificare se il pane prodotto con grani del distretto biosimbiotico e lievito madre abbia effetti positivi sulla salute intestinale.

Gianni Bonali