Ecco ’Sogni di mezzo autunno’ con l’artista Barbara Spazzoli

Tutti i mercoledì, dal 16 ottobre al 20 novembre (15.30-17.30), l’artista forlivese Barbara Spazzoli terrà il corso gratuito intitolato ’Sogni di pomeriggi di mezzo autunno’.

Il corso, pensato per le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, è completamente gratuito, e si terrà presso la sede di Pensiero e Azione (Galleria Mazzini 22/24, Forlì).

Grazie all’approccio delicato e informale dell’artista, verrà creato uno spazio dove potersi esprimere liberamente, prendendosi una pausa dal mondo esterno, dai social e dalle chat, soprattutto in un’età evolutiva delicata qual è l’adolescenza.

Si sarà guidati nella stesura di un personale racconto illustrato, parlando di sogni e desideri.

La forma artistica utilizzata sarà la più empatica possibile, ovvero il disegno, mentre la musica amplificherà le emozioni.

I materiali saranno forniti dall’associazione, che è nata a Forlì nel 2007 grazie a un gruppo di studenti universitari provenienti da diverse parti d’Italia.

Sul sito si legge che, per loro, l’educazione è uno "strumento di dialogo capace di abbattere differenze e diversità e di creare fiducia e comprensione reciproca".

Il 14 ottobre, alle 18.15 (sempre presso la sede dell’associazione Pensiero e Azione), si terrà un incontro di presentazione per genitori e ragazze e ragazzi interessati all’iniziativa.

Successivamente, sarà possibile visitare l’atelier di Barbara Spazzoli in via giorgio Regnoli 32. Il corso è in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. Per informazioni e iscrizioni contattare: Roberta, 349.6785232 - pensieroazione@gmail.com.

Alessandro Mambelli