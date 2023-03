Ecco ’Stereolocale’, il nuovo album di Jocelyn Pulsar

Si chiama ‘Stereolocale’ ed è il nuovo album di Jocelyn Pulsar, progetto artistico del forlivese Francesco Pizzinelli, tra i padri fondatori del cantautorato lo-fi italiano sempre caratterizzato da testi ricercati e ironici e la passione per storie e personaggi apparentemente marginali. Stereolocale è disponibile sulle piattaforme digitali da domani ed è uno dei lavori più intimi del cantautore che torna a comporre dopo cinque anni lontano dalle scene. "Completamente registrato in casa – commenta Pizzinelli – è un disco che parla soprattutto della casa in cui è scritto e della ragione per la quale mi trovo lì: sicuramente il gruppo di canzoni più autobiografiche mai uscite da Jocelyn Pulsar, figlie di un anno difficile in cui la vita è cambiata e la musica diventa sostanzialmente una medicina: tutto quello che è nel disco, copertina compresa, racconta questa fase nuova".

Francesco Pizzinelli inizia nel 2003 a creare il primo nucleo originale del progetto, del quale nel tempo rimarrà il solo elemento fisso, nonché unico autore; dopo il primo demo escono diversi albume live anche assieme a nomi noti dell’indie italiano (Lo Stato Sociale, Dente, EnRoco, Pan del Diavolo, Nobraino). ‘Stereolocale’ è composto da sei tracce: ‘E’ una fase’ parla di separazione, di cambiamento e di senso di inadeguatezza; ‘Lindie`morto’ è un personalissimo punto di vista sullo stato di salute della scena indipendente italiana; ‘Stereolocale’ dà il titolo all’album e parla d’amore utilizzando il wrestling come metafora del rapporto; ‘T. Festa’ è un pezzo sull’invidia e sulla frustrazione causata dal successo altrui; ‘Zebra Crossing’ parla di Forlì e della sua viabilità: i momenti di disperazione mentre si è alla guida; infine c’è ‘Non hai un’idea geniale per raccogliermi?’ che parla di quando si è a terra alla fine di un rapporto e proprio a lei, paradossalmente, chiedi aiuto per rialzarti.

s.n.