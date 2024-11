Ecco ’Venere’, il nuovo brano di Marianne Mirage

Esce domani ‘Venere’, il nuovo singolo della cantautrice forlivese Marianne Mirage. Amore e speranza in una narrazione che, partita dal coraggio della consapevolezza e dell’accettazione di sé del precedente brano ‘Chiudi gli occhi’, si fa ora apertura all’armonia e alla grazia di cui Venere è emblema. "Senza cuore il mondo cade. Non voglio vivere in mondo che ha perso la sua empatia verso l’umanità e la natura – spiega Marianne Mirage –. Quando ho scritto questa frase ho pensato al presente. Questa canzone augura al ritorno dell’amore universale con l’arrivo di Venere, alla generosità, alla sensibilità e alla gentilezza, perché se perdiamo questi abbiamo perso la nostra unica ricchezza".

Cantautrice e musicista capace di fondere con grazia pop, indie e alternative, Marianne Mirage si fa notare dal grande pubblico partecipando a Sanremo con il brano ‘Le canzoni fanno male’. Importanti le collaborazioni nel mondo del cinema: nel 2018 la sua canzone ‘Corri’ viene stata scelta da Pupi Avati per il film ‘Il fulgore di Dony’, mentre il regista Paolo Genovese le commissiona il brano ‘The Place’ per il film omonimo, che le vale la vittoria di un Nastro d’Argento nella stessa categoria ’miglior canzone originale’. Nel 2023, collabora con Marquis per la colonna sonora della serie ’I Leoni di Sicilia’. Venere è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.