Ecco ‘Voodoo’ di Masque teatro

Al Teatro Felix Guattari in via Orto del Fuoco 3, oggi alle 18 sarà in scena ‘Voodoo’, una produzione di Masque teatro, ideata da Lorenzo Bazzocchi e interpretata da Eleonora Sedioli. In Voodoo è descritto lo stato di grazia vissuto dall’attore quando deve affrontare ‘l’inconosciuto in sé e nel fuori’. La lotta che è all’origine delle cose significa incontrare il vuoto e scontrarsi con questo: di qui la necessità di tenacia in modo da trasportare lo stato di quiete al di là delle barriere erette dalla biochimica dell’esistenza che crea gli enzimi della normalità e raggiungere così la verità del proprio essere. "Col voodoo accogliamo tutti i nostri divenire – spiega il regista- Col voodoo veniamo scagliati nel vortice della vera vita" Ingresso: 10 euro. Prenotazione consigliata. Biglietteria in loco a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: 393.9707741 e masque@masque.it.