EcoChef Challenge al traguardo

EcoChef Challenge, il primo contest sulla sostenibilità promosso da Apci (Associazione professionale cuochi italiani) e da Olitalia, è giunto al termine. I tre vincitori sono Alberto Laterza, Andrea Azzarito e Federico Costa. "La sostenibilità e l’attenzione all’ambiente sono valori imprescindibili, soprattutto in cucina – spiegano gli organizzatori – dove ogni scelta, dalla selezione delle materie prime ai diversi metodi di cottura e preparazione, ha un impatto concreto sul benessere del pianeta. La riduzione degli sprechi, l’impiego di prodotti locali e su base stagionale e l’ottimizzazione delle risorse sono azioni quotidiane e consapevoli, pratiche virtuose che preservano l’ambiente valorizzando al contempo la qualità". Olitalia è l’azienda forlivese leader di mercato in Italia nel confezionamento e distribuzione di oli e aceti che esporta in 120 Paesi nel mondo, con sede in via Meucci. Conta 132 dipendenti, con un fatturato di 262 milioni di euro.

g. b.